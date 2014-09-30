هزار و 262 نفر ناشنوا در استان زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر،فرهاد میزایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متقضیان کاشت حلزون گوش پشت نوبیت نمی مانند افزود: طی سال 91 کاشت 30 عدد حلزون برای ناشنوایان استان صورت گرفته است در حالی است که یافته‎های علمی ثابت کرده این امر تنها بین سنین نوزادی تا 6 سالگی موثر واقع می‌شود.



وی با اشاره به اینکه فعالیت بهزیستی کشور ارائه خدمات در توانبخشی است ادامه داد:به معلولین جسمی حرکتی،ذهنی،بینایی،شنوایی روانی،اختلالات گفتاری ارائه خدمت می دهند.



میزایی افزود: یک‌هزار و 315 نفر نابینای مطلق و شدید در استان زنجان از خدمات بهزیستی بهره‎مند هستند و به این صورت که 279 نفر مستمری‌بگیر هستند و مابقی خدمات موردی و تخصصی دریافت می‎کنند.



با بیان اینکه توانبخشی در بهزیستی یک وظیفه تخصصی است افزود: برند سازمان بهزیستی،معلولان هستند که به آنان خدمات ارائه داده می شود.



میزایی اقدامات حمایتی درمانی در جهت تقویت اقتصاد و توانمندی معلولان برای بهبود کیفی زندگی افراد را مهم دانست و افزود:دد فتر روزانه توانبخشی،دفتر امور مراقبتی، دفتر توانمند سازی از مهمترین اقدامات حمایتی می توان دانست.



میرزایی از خدمات شبانه روزی و ویزیت در منزل ناتوانان گفت و تصریح کرد:در طول شش ماه گذشته ببیش از 100 میلیون تومان برای مراقبت های خانگی هزینه شده است.



معاونت توانبخشی با بیان اینکه طبق آمار جهانی، بهداشت درمانی از هر 10 نفر یک نفر سالمند است که بالای شصت سال سن دارند افزود:650 میلیون نفر سالمند در جهان وجود دارد که در سال 2050 این رقم به 2 میلیارد نفر می رسد.



وی افزود: 150 نفر به صورت شبانه روزی،50 نفر به صورت ویزیت در منزل،54 نفر به طور مراقبت های خانگی و 84 نفر در مراکز روزانه ارائه خدمات می شوند.



میرزایی با بیان اینکه هر ساله به تعداد این جمعیت هدف اضافه می شود، بیان داشت: برنامه ریزی در بهبود سطح سلامت ناتوان انجام شده تا بتوانیم مشکلات آنان را به حداقل برسانیم.