آمادگی برای برگزاری مراسم ایام تشریق/ انتقال زائران به منا با 270 دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی با اشاره به حضور 64 هزار زائر ایرانی، از فراهم‌شدن تمهیدات لازم و وجود آمادگی کامل برای برگزاری مراسم ایام تشریق خبر داد و گفت: برنامه انتقال زائران از مکه به عرفات با حدود 400 دستگاه اتوبوس و طی سه مرحله پنج‌شنبه این هفته انجام خواهد شد و بعد از نماز مغرب و عشای روز جمعه، همه زائران با حدود 270 دستگاه اتوبوس و طی شش مرحله به منا منتقل می‌شوند.

وی گفت: برنامه انتقال زائران از مکه به عرفات با حدود 400 دستگاه اتوبوس و طی سه مرحله پنج‌شنبه این هفته انجام خواهد شد و بعد از نماز مغرب و عشای روز جمعه، همه زائران با حدود 270 دستگاه اتوبوس و طی 6 مرحله به منا منتقل می‌شوند.

وی به توافق‌های صورت‌گرفته با بانک توسعه اسلامی جهت انجام قربانی زائران در روز شنبه اشاره کرد و افزود: امیدواریم این بخش مهم از اعمال حجاج کشورمان تا ساعات بعد از ظهر روز عید قربان به پایان برسد.

اوحدی تاکید کرد: برای انتقال زائران در روز دوازدهم از منا به اماکن محل اسکان نیز تدابیری در نظر گرفته شده است.

وی با تشریح اقدام ابتکاری مرکز پزشکی برای اعزام 60 پزشک متخصص و فوق‌تخصص زن در ایام تشریق در عرفات و منا، بهسازی وضعیت چادر‌ها، بازبینی تمامی کولر‌ها و نصب ده‌ها کولر جدید در مکتب شماره پنج محل استقرار حجاج ایرانی را از دیگر اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای خدمت‌رسانی به زائران اعلام کرد.

رئیس سازمان حج با اعلام این‌که پروازهای برگشت تا 6 آبان‌ ادامه خواهد داشت، گفت: میانگین تأخیر‌ها در پروازهای ورودی به عربستان کمتر از 20 دقیقه بوده است، از این‌رو از مسئولان شرکت‌های هواپیمایی طرف‌ قرارداد درخواست می‌کنم که تلاش کنند تا در پروازهای برگشت میزان تأخیر‌ها بازهم کاهش یابد.

وی به نظرسنجی صورت گرفته از زائران مدینه‌قبل اشاره کرد و از ابراز رضایت بالای آن‌ها خبر داد و افزود: حدود 95 درصد برنامه‌های مدنظر ما در حج 93 اجرایی شده است.

رئیس سازمان حج وزیارت افزود: در موضوع مسکن، طبق آسیب‌شناسی‌هایی که سال قبل صورت گرفته بود، 30 هتل در مکه از گردونه خدمات‌دهی خارج و امسال 25 هتل جدید جایگزین شد.

اوحدی به توافق‌های صورت گرفته برای ساخت حدود 5 هزار اتاق (در سه هتل) در مدینه‌منوره اشاره کرد و گفت: ساخت یک آشپزخانه با ظرفیت پخت روزانه صد هزار غذا در مکه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته بلندمدت بوده و برای آن‌ها هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری مستقیمی از سوی ایران انجام نمی‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به دیدارهای خوب با معاون وزیر حج عربستان در روزهای گذشته و انجام دیدار با وزیر حج این کشور در روز چهارشنبه هفته جاری اشاره کرد و افزود: امیدواریم با ارتقای سطح روابط، شاهد همکاری‌های بیشتر طرفین برای بهبود خدمت‌رسانی به زائران باشیم.