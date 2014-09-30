به گزارش گروه خبرگزاری مهر ،حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود با اشاره به اینکه عصر دیروز با امضاء اعلامیه سران و اسناد چندگانه در این اجلاس دستاوردهای دیپلماتیک کشورمان از آمریکا تا روسیه و از توسعه تعاملات با اروپا و غرب تا پیشرفت چشمگیر در مسائل خزر، به اوج خود رسیده است، چند دستاورد این اجلاس را به شرح ذیل تشریح کرد:



- به پیشنهاد ایران و برای نخستین بار، عرض منطقه حاکمیت ملی در سطح آب در دریای خزر 15 مایل(همه جا 12 مایل است) تعیین شد



- منطقه انحصار شیلاتی ١٠مایل از حد خارجی دریای سرزمینی تعیین، و مابقی به عنوان پهنه مشترک محسوب شد.



- برای نخستین بار ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیر از کشورهای ساحلی در دریای خزر، مورد موافقت سران واقع شد.



- در مقایسه با سه اجلاس قبلی سران، تعداد اسناد امضا شده اجلاس آستراخان هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی قابل توجه‌تر بود.



- رییس جمهور روسیه پس از ملاقات صمیمی و گرم با دکتر روحانی به رسم یادبود، هدیه‌ای ارزشمند و تاریخی، به رئیس جمهوری کشورمان اهدا نمود.



نماینده معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در سازمان ملل در انتهای مطلب خود بار دیگر تاکید کرده است: دوستان گرامی، به توانایی‌های بالای دیپلماتیک کشورمان و تعامل در سطوح منطقه ای و بین‌المللی اعتماد داشته باشیم.