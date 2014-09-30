به گزارش گروه خبرگزاری مهر ،حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود با اشاره به اینکه عصر دیروز با امضاء اعلامیه سران و اسناد چندگانه در این اجلاس دستاوردهای دیپلماتیک کشورمان از آمریکا تا روسیه و از توسعه تعاملات با اروپا و غرب تا پیشرفت چشمگیر در مسائل خزر، به اوج خود رسیده است، چند دستاورد این اجلاس را به شرح ذیل تشریح کرد:
- به پیشنهاد ایران و برای نخستین بار، عرض منطقه حاکمیت ملی در سطح آب در دریای خزر 15 مایل(همه جا 12 مایل است) تعیین شد
- منطقه انحصار شیلاتی ١٠مایل از حد خارجی دریای سرزمینی تعیین، و مابقی به عنوان پهنه مشترک محسوب شد.
- برای نخستین بار ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیر از کشورهای ساحلی در دریای خزر، مورد موافقت سران واقع شد.
- در مقایسه با سه اجلاس قبلی سران، تعداد اسناد امضا شده اجلاس آستراخان هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی قابل توجهتر بود.
- رییس جمهور روسیه پس از ملاقات صمیمی و گرم با دکتر روحانی به رسم یادبود، هدیهای ارزشمند و تاریخی، به رئیس جمهوری کشورمان اهدا نمود.
نماینده معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در سازمان ملل در انتهای مطلب خود بار دیگر تاکید کرده است: دوستان گرامی، به تواناییهای بالای دیپلماتیک کشورمان و تعامل در سطوح منطقه ای و بینالمللی اعتماد داشته باشیم.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:
به تواناییهای بالای دیپلماتیک ایران اعتماد داشته باشیم/ تشریح دستاوردهای سفر آستاراخان
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود به تشریح دستاوردهای دیپلماتیک حضور رییسجمهور کشورمان در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر پرداخت.
به گزارش گروه خبرگزاری مهر ،حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود با اشاره به اینکه عصر دیروز با امضاء اعلامیه سران و اسناد چندگانه در این اجلاس دستاوردهای دیپلماتیک کشورمان از آمریکا تا روسیه و از توسعه تعاملات با اروپا و غرب تا پیشرفت چشمگیر در مسائل خزر، به اوج خود رسیده است، چند دستاورد این اجلاس را به شرح ذیل تشریح کرد:
نظر شما