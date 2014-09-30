انتظار از ازدواج فرد بیکار بی مورد است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شریفی بعد از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از فعالان ازدواج با اشاره به اینکه سیاست کنترل جمعیت که بعد از انقلاب به اجرا در آمد اشتباه بود و نتایج مناسبی در بر نداشت، تصریح کرد: این سیاست در پی تبلیغ کشورهای اروپایی در کشور باب شد اما بعدها مشاهده شد که اشتباه است.

وی افزود: در سایه اشتباه بودن این سیاست امروز سرباز و دانشجوی داوطلب دانشگاه کم داریم و جمعیت کشور به سمت سالمندی می رود.

وی با تاکید به اینکه حرکت به سمت سالمندی در کشورهای پیشرفته با سیاست های مختلف کنترل شده است، اضافه کرد: در این کشورها بسته های حمایتی و تشویقی و مهاجر پذیری به اجرا در می آید تا جمعیت متعادل مورد نیاز تامین شود.

به گفته شریفی امروز تشویق به ازدواج با هدف بهبود وزنه های جمعیتی باید به در نظر گرفتن تمامی ابعاد این پدیده همراه باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان اینکه به عنوان مثال بیکاری اولین آسیب اجتماعی استان است، تصریح کرد: در مقابل این آسیب نمی توان از فرد بیکار انتظار داشت ازدواج کند و با ازدواج در تامین هزینه های خود دچار مشکل و گرفتاری شود.

وی معتقد است فردی که ضروریات لازم را ندارد اگر با تشویق دیگران ازدواج کند در ادامه دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زندگی خود خواهد شد.

شریفی افزود: در ابتدا باید زمینه برای ازدواج فراهم شود و سپس فرد تشویق به آن شود.

وی با بیان اینکه مسئولان استان طی ماه های اخیر در تلاش اند زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کنند، اضافه کرد: با تخصیص 100 بودجه و راه اندازی پروژه های تعطیل شده تلاش می شود گره های اقتصادی استان گشوده شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار جوانان را فرصت و نه تهدید عنوان کرد و افزود: اگر نگاه تهدید آمیز نسبت به جوان داشته باشیم تمامی برنامه ها بر اساس محدودیت و کنترل خواهد بود.

وی با بیان اینکه نگاه رهبری به جوان همواره مثبت بوده است، تاکید کرد: سیاست های تشویقی و مثبت در خصوص جوانان سیاست اصلی کشور است.