داعش در عراق نقش نیروی پیاده نظام آمریکا را بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ماهانه مسئولان دفاتر نظارت و بازرسی استان البرز پیش از ظهر سه شنبه با حضور رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان البرز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین روحی یزدی با اشاره به وجود گروه های تروریستی و تکفیری از جمله داعش که دست پرورده آمریکا و اسرائیل هستند، خاطرنشان کرد: این گروهک ها نقش نیروی پیاده نظام آمریکا را بازی می کنند.



روحی یزدی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا به بهانه نابودی داعش، زیرساخت های کشور سوریه را هدف قرار داده است، گفت: برای ایران پیروزی انقلاب یمن جایگاه ویژه ای دارد زیرا سابقه و گرایش یمنی ها به دین مبین اسلام در زمان پیامبر (ص) و علاقه مندی مردم این کشور به اهل بیت (ع) بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت پایبندی عملی نامزدهای انتخاباتی به اسلام، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان البرز در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو در سال 94، اذعان داشت: انتخابات خبرگان و مجلس را در سال آینده پیش رو داریم که در قانون اساسی برای انتخاب شوندگان شرایطی تعیین شده است.



این مسئول با اشاره به اینکه باید شرایط به دقت تحقق پیدا کند، افزود: مصادیق پایبندی و التزام عملی نامزدها به اسلام، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه در همه ابعاد و جهات ضروری است.

روحی یزدی یادآور شد: اگر کسی به برخی از شرایط، مفاهیم و دستورات اسلام و باید و نباید های قانونی ملتزم نباشد، می توان گفت التزام ندارد.



این مسئول در پایان با اشاره به اینکه شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت ها با توجه به موضع گیری ها، اظهار نظرها، هواداری ها، سوابق را بررسی می کند، گفت: مفاهیمی که شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت کاندیداها با آن سروکار دارد مفاهیم حقوقی است و مرجع تشخیص برخورداری از آن عناوین و مفاهیم خود شورای نگهبان است و بدانیم که در تایید صلاحیت نامزد ها، هواداری و همراهی با جریان فتنه یکی از خطوط قرمز است.