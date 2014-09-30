وجود 137 هزار نفر سالمند در کرمانشاه/ فعالیت 31 مرکز نگهداری سالمندان در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از وجود 137 هزار سالمند در استان خبر داد و گفت: این میزان سالمند، کرمانشاه را در رده سیزدهم استان های کشور قرار داده است.

عبدالرضا میرزائیان اظهار داشت: در جهان سن سالمندی 65 سالگی است، اما در ایران مرز سالمندی 60 سالگی می باشد.



وی با بیان اینکه نرخ رشد سالمندی در استان کرمانشاه 7.29 درصد است، خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی خدمات مختلفی به آن ها ارائه می دهد.

اداره بهزیستی استان کرمانشاه به حمایت خیرین برای ارائه خدمت به سالمندان نیاز دارد

معاون امور توان بخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه نیز از وجود 31 مرکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان خبر داد و افزود: این مراکز خدمات مختلف ورزشی، هنری، مقاله خوانی و آموزشی را به افراد بالای 60 سال ارائه می دهند.



رسول اکبر زاده افزود: سالمندانی که به نحوی امکان مراقبت از آنان در منزل امکان پذیر نیست خدمات مختلفی را از چهار مرکز نگهداری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه دریافت می کنند.



وی خاطرنشان کرد: اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه با وجود کمبود اعتبارات به تنهایی نمی تواند خدمات مطلوبی را به سالمندان زیر پوشش خود ارائه دهد، بلکه نیازمند حمایت و پشتیبانی خیرین است.

کاهش 30 درصدی حریق در منابع طبیعی و جنگل‌های استان کرمانشاه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از کاهش چشمگیر وقوع حریق در منابع طبیعی و جنگل های استان در مقایسه با کشور خبر داد.



حسن سلیمانی گفت: امسال سطح آتش سوزی های رخ داده در جنگل های استان بیش از 30 درصد کاهش یافته است.

امحاء 6600 عدد فرآورده لبنی غیرکیفی در کرمانشاه

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه از کشف و امحاء 6 هزار و 600 عدد فرآورده ماست غیرکیفی در شهریور ماه سال‌جاری در واحدهای تولیدی استان کرمانشاه خبر داد.

محمود رضا نیازی گفت: در راستای نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی استان، کارشناسان اداره‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه بازرسی از دو واحد تولیدی فرآورده‌های لبنی در سطح استان را انجام دادند که با انجام نمونه‌برداری و آزمون‌های مربوطه، مشخص شد واحدهای مذکور از موازین استاندارد عدول کرده و کیفیت فرآورده‌های مورد نظر مغایر با استاندارد ملی مربوطه است.

