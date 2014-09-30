صنایع دستی چهارمحال و بختیاری توسعه پیدا می کند/ تخصیص تسهیلات بانکی

بهمن عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنایع دستی چهارمحال و بختیاری توسعه پیدا می کند، ادامه داد: تسهیلات بانکی قابل توجهی برای توسعه حوزه صنایع دستی به استان اختصاص یافته است.

وی افزود: 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای توسعه حوزه صنایع دستی به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است.

بهمن عسگری افزود: این اعتبارات با کارمزد 10.5 درصد در اختیار استان قرار گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری صنایع دستی مختلفی دارد که بسیاری از آنها شناخته شده اند و زمینه قابل توجهی برای توسعه دارند.

توسعه صنایع دستی نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارد

وی اذعان داشت: توسعه صنایع دستی نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارد و می تواند درصد قابل توجهی از آمار بیکاران را کاهش دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: تولید صنایع دستی و فروش آن نقش قابل توجهی در بهبود معیشت خانوارها داشته باشد و می تواند در رونق اقتصادی استان موثر واقع شود.

عسگری در ادامه با اشاره به هفته گردشگری تاکید کرد: واحد های اقامتی استان چهارمحال و بختیاری در این هفته به مسافران خدمات را با تخفیف ارائه می دهند.

بهمن عسگری در ادامه با اشاره به اینکه مسافران بسیاری در تابستان سالجاری به استان سفر کردند، گفت: ارائه خدمات به مسافرات در تابستان سالجاری مطلوب بوده است و رضایتمندی خوبی در بین مسافران داشته ایم.

قالی دستبافت، لباس های محلی بختیاری، قفل، جاجیم، گلیم، محصولات سفالی، محصولات نمدی و... مهمترین صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری را تشکیل می دهند.