فعالیت 42 اکیب دامپزشکی لرستان به منظور نظارت بر ذبح دام در عید قربان

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با عید قربان امسال 42 اکیب دامپزشکی لرستان به منظور نظارت بر ذبح و سلامت دامها در عید قربان فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به به تشکیل اکیب های ثابت و سیار دامپزشکی لرستان در این زمینه عنوان کرد: از این تعداد 22 مورد اکیب های سیار و 20 مورد نیز ثابت خواهند بود.

مدیر کل دامپزشکی لرستان با تاکید بر اینکه این اداره نظارت لازم در زمینه سلامت دامها در روز عید قربان خواهد داشت تصریح کرد: مردم استان نیز باید دام های خود را در عید قربان در کشتارگاههای سطح استان ذبح کنند.

توکلی با بیان اینکه این اداره وسیله نقلیه نیز برای انتقال دام ها به کشتارگاهها در اختیار مردم قرار خواهد داشت ادامه داد: به طور حتم این اداره کل مورد غیربهداشتی را در این زمینه در سطح استان مشاهده کند اقدام به ضبط آنها خواهد کرد.

وی همچنین از مردم استان خواست که در صورت مشاهده هر گونه مورد غیر بهداشتی در ذبح دام ها آن را به این اداره کل انتقال دهند.