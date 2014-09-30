لایحه طراحی و احداث بوستان ایرانیان در منطقه19تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه نودونهمین جلسه شورای شهر با اشاره به لایحه طراحی و احداث بوستان ایرانیان اظهار داشت: یک فوریت این طرح در شورای سوم و مورخ 26/8/88 به تصویب رسیده بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در خصوص بوستان ایرانیان گفت: ابتدا محل این بوستان درمنطقه 21 دیده شده بود اما در ادامه با توجه به مشکلاتی که به وجود آمد ساخت این بوستان به منطقه 19 ارجاع داده شد.

حجت‌الاسلام ناصحی خاطرنشان کرد: درمنطقه 19 یک فضای بسیار مناسب با یکصد هکتار زمین برای احداث بوستان ایرانیان پیش‌بینی شده است که اقدامات تملک زمین در چند ماه گذشته انجام شده است.

وی افزود: بیش از 50 درصد مالکیت زمین مشخص شده است و در ادامه نیز اقدامات دیگری برای مالکیت صد در صد زمین انجام خواهد گرفت و امیدواریم بحث تملک‌ زمین بوستان ایرانیان به زودی به اتمام برسد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بیان داشت:‌ در حال حاضر قریب به 6سال از فوریت طرح بوستان ایرانیان گذشته که امیدواریم زمینه‌ای فراهم شود تا این بوستان به پایان برسد.

مهدی چمران در ادامه جلسه با اشاره به تغییر مکان بوستان ایرانیان از منطقه 21 به منطقه 19 گفت: فضای مناسب و همچنین مشکلات منطقه 21 باعث شد که زمین بوستان ایرانیان در منطقه 19 در نظر گرفته شود ضمن اینکه بنده از کمیسیون فرهنگی می‌خواهم نقشه این بوستان را به کمیسیون شهرسازی و معماری، سلامت و محیط زیست ارسال کند.

معصومه آباد دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به طرح و احداث بوستان ایرانیان گفت: زمانی که این طرح دردوره سوم شورا و از سوی کمیسیون فرهنگی پیشنهاد شد قرار بود نام بوستان تحت عنوان بوستان سیمرغ به دلیل آنکه 31 استان داریم و در استان تهران قرار بود این بوستان ساخته شود. سیمرغ نیز نماد این سی استان کشور باشد.

وی تصریح کرد: در این محل قرار است بافت‌های گیاهی و نمادهای شهری هر استان جانمایی شود ضمن اینکه نوع کارکرد این بوستان متمایز با سایر بوستان‌ها خواهد بود.غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران با اشاره به طرح اشاره شده گفت: اجرای این طرح بسیار مفید و قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: وجود فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف در یک بوستان کار بسیار ارزشمند و جالبی خواهد بود و این در حالی است که هم اکنون با توجه به انقلاب ارتباطات رسانه‌ای خیلی از فرهنگ‌ها و گویش‌ها به مرز نابودی رفته است.

اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورا با اشاره به اینکه در اجرای بسیاری از پروژه هایی که طرحهای مفهومی قرار است در آنها اجرا شود با مشکلاتی مواجه هستیم گفت: خواهش می کنم پیش از آنکه طرحهایی که مبنای شهری دارند در کمیسیون های شورا به تصویب نرسیده اند اجازه اجرای پروژه های مفهومی را ندهیم.

وی مصداق این سخنانش را اجرای ناقص طرحهای پیاده راه سازی در برخی مسیر های پر تردد و ترافیک عنوان کرد.مسجدجامعی نیز با حمایت از طرح اشاره شده گفت: این طرح در شورای سوم مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت قرار شد جانمایی بوستان از منطقه 21 به منطقه 19 قرار بگیرد. چراکه در این منطقه کوره ها و گودهایی وجود دارد که باید برای حفظ آنها اقداماتی صورت گیرد. ضمن آنکه این منطقه دروازه تهران و نزدیک شهر آفتاب است.

وی همچنین خواستار حفظ عنوان بوستان سیمرغ بر این پروژه شد.پس از اظهار نظر اعضا لایحه طراحی و احداث بوستان ایرانیان مورد رای‌گیری قرار گرفت که در نهایت این لایحه به تصویب رسید.