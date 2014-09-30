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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹

کتاب ارزشگذاری خدمات سلامت مطالبه جامعه پزشکی بود

کتاب ارزشگذاری خدمات سلامت مطالبه جامعه پزشکی بود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: اجرای کتاب ارزشگذاری خدمات سلامت، قطعه ای از پازل پرافتخار طرح تحول سلامت است که برون داد آن تحصیل رضایتمندی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات، افتخار راهبردی مهمی در کشور است و برای اجرای آن تضامین خوبی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه، اجرای این کتاب، همکاری جدی صاحبان اصلی فرایند یعنی جامعه پزشکی و همچنین انجمن‌های علمی تخصصی و سازمان نظام پزشکی را می‌طلبد، افزود: باید نگاه بلند شخص رئیس جمهور به حوزه سلامت، پیگیریهای هیئت وزیران و سخت کوشی وزیر بهداشت را در این خصوص مغتنم بداریم و از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.

زالی با اشاره به اینکه سه مولفه در تعیین هر ارزش نسبی مداخله دارد، گفت: یکی از این مولفه ها دستیابی به مهارتهای جدید است که طبیعتا بار مالی نیز به همراه خواهد داشت و مولفه دیگر، ریسک مترتب جراح را تعریف میکند که در این کتاب ملحوظ شده  و در نهایت اجرای عدالت است که مهمترین هدف آن است.

وی در خصوص تضامین اجرای این کتاب اذعان کرد: برای نخستین بار و بر اساس مصوبه هیات وزیران بیمه های پایه ملزم به اجرای مفاد کتاب هستند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه گفت: این کتاب مطالبه گروههای مختلف پزشکی بود که حاصل شد و نخستین گام بزرگ برای موضوع اصلاحی و تضمین روابط بین بخشی است.

وی از برکات دیگر اجرای این کتاب به مطلوب سازی تعرفه ها و الزام به اجرای تعرفه مصوب توسط تعداد قلیلی از پزشکان زیاده خواه اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی آستین همت بالا می زند و نظارت جدی بر آن خواهد داشت.

زالی درباره نظارت بر این تعرفه‌ها گفت: از آنجا که انجمن‌های علمی تخصصی به عنوان نمایندگان جامعه پزشکی در تدوین کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات همکاری داشته‌اند، تضمین خوبی برای اجرای این کتاب وجود دارد.

وی همچنین افزود: پیوست کامل نظارتی نیز به این منظور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران هم رسیده است. در مجموع خود جامعه پزشکی صیانت از قانون را انجام خواهد داد. سازمان نظام پزشکی در بحث نظارت بسیار جدی است

کد مطلب 2381062

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