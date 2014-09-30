به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست فیلمسازان جوان انقلاب اسلامی اهواز با نام «خط پشتیبانی» در منزل شهید علم الهدی با اکران فیلم های «ننه قربون» و «نغمه های نامیرا» برگزار شد. در این نشست که با حضور پرشور فعالان فرهنگی برگزار شد، زنان فعال در پشتیبانی و تدارکات جنگ به بیان خاطرات خود پرداختند.

در این نشست مادر شهید عقیلی با بیان این که با خبر شهادت فرزندانمان هیچ گاه کار خود را در قرارگاه شهید علم الهدی تعطیل نکردیم، عنوان کرد: لباس خونی پسر و داماد شهیدم را شستم تا رزمندگان دوباره از آن استفاده کنند.

این مادر شهید در ادامه حرف هایش گفت: از ابتدای سال شصت کار شستن لباس‌های رزمندگان را شروع کردیم و به همراه چند تن از خواهران این کار را در منزل حاج بی‌بی، مادر شهید علم الهدی انجام می‌دادیم و تا سال 1362 در آن جا مشغول کار بودیم.

مادر شهید طاهری نیز که در این نشست به بیان خاطراتش پرداخت با تاکید بر لزوم حفظ روحیه ایثارگری در جامعه امروز تصریح کرد: به درخواست فرزند شهیدم برای تامین نان جبهه ها تا چند سال به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کردم.

در ادامه خواهر شهید علم الهدی نیز خاطراتی از آن شهید بزرگوار را مطرح کرد و تاکید کرد که آن شهید همیشه بر حفظ بیت المال تذکر می داد و خاطرات این شهید به نشست حال و هوای تازه ای بخشید.

مستند «ننه قربون» روایت حکایتی غریب از زنانی است که در در پایگاه شهید علم الهدی لباس‌های خونی و پوتین‌های پاره و کهنه مجروحان و شهدا را می‌شستند و تعمیر می‌کردند و امکان استفاده دوباره آن‌ها را برای رزمندگان فراهم می‌کردند. زنانی که بدون هیچ ادعایی از زندگی و جوانی و سلامت خویش ، مایه گذاشتند تا گمنام ترین حماسه سازان دفاع مقدس باشند.

در پایان مراسم شاعر انقلاب اسلامی سید علیرضا شفیعی سروده هایی با موضوع دفاع مقدس خواندند. این نشست به همت مرکز رسانه بیداری و دبیر خانه مردمی جشنواره فیلم عمار در استان خوزستان برگزار گردید.



