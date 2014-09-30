هیئت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مازندران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم پالیزدار ظهر سه شنبه در حاشیه سفر هیئت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مازندران، گفت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ حقوق بیت المال یکی از مصوبات جلسه 18 شهریور ماه سال جاری نظارت و حضور نمایندگان اعضای ستاد در استان های مخاطره آمیز زمین خواری مازندران، گیلان، گلستان، تهران و البرز بوده است.

وی گفت: مقرر شد اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در استان ها و نشست های تخصصی با مسئولین اجرایی، قضائی استان ها نسبت به احصاء گلوگاههای شکل گیری پدیده زمین خواری و تعامل مسئولین برای انجام اقدامات پیشگیرانه، تجدید اقدامات متقابلی، نظارت و از بین بردن ناهماهنگی های موجود بین دستگاههای مختلف در خصوص این موضوع صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این بازدید مسئولین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست حضور دارند، اظهارداشت: این اعضا بصورت میدانی وضعیت زمین خواری، ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در مناطق مختلف همچون اراضی کلاردشت، عباس آباد، نوشهر، چالوس و ساری مورد بازدید و نظارت قرار می دهند.

وی بیان کرد: دفع و تصرفات انجام شده در دولت تدبیر و امید بازبینی و مرد بررسی قرار می گیرد.

رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی با حضور سازمان های مرتبط دیدگاههای خود را در خصوص مسئله زمین خواری اعلام تا به تعامل سازنده و وحدت رویه برسند.

پالیزار تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ بیت المال با عزم و اراده جدی این ستاد را برای رفع این مشکلات شکل دادند.

وی خاطر نشان کرد: مازندران مقصد نخست اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش پدیده شوم زمین‌خواری است و به نوبت به چهار استان دیگر سفر می کنند.