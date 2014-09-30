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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

هیئت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مازندران سفر می کند

هیئت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مازندران سفر می کند

ساری - خبرگزاری مهر: مشاور معاون اول رئیس جمهور از اعزام هیات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ بیت المال به مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم پالیزدار ظهر سه شنبه در حاشیه سفر هیئت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مازندران، گفت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ حقوق بیت المال یکی از مصوبات جلسه 18 شهریور ماه سال جاری نظارت و حضور نمایندگان اعضای ستاد در استان های مخاطره آمیز زمین خواری مازندران، گیلان، گلستان، تهران و البرز بوده است.
 
وی گفت: مقرر شد اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در استان ها و نشست های تخصصی با مسئولین اجرایی، قضائی استان ها نسبت به احصاء گلوگاههای شکل گیری پدیده زمین خواری و تعامل مسئولین برای انجام اقدامات پیشگیرانه، تجدید اقدامات متقابلی، نظارت و از بین بردن ناهماهنگی های موجود بین دستگاههای مختلف در خصوص این موضوع صورت گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه در این بازدید مسئولین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست حضور دارند، اظهارداشت: این اعضا بصورت میدانی وضعیت زمین خواری، ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در مناطق مختلف همچون اراضی کلاردشت، عباس آباد، نوشهر، چالوس و ساری مورد بازدید و نظارت قرار می دهند.
 
وی بیان کرد: دفع و تصرفات انجام شده در دولت تدبیر و امید بازبینی و مرد بررسی قرار می گیرد.
 
رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی با حضور سازمان های مرتبط دیدگاههای خود را در خصوص مسئله زمین خواری اعلام تا به تعامل سازنده و وحدت رویه برسند.
 
پالیزار تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ بیت المال با عزم و اراده جدی این ستاد را برای رفع این مشکلات شکل دادند.
 
وی خاطر نشان کرد: مازندران مقصد نخست اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش پدیده شوم زمین‌خواری است و به نوبت به چهار استان دیگر سفر می کنند.
کد مطلب 2381068

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