هزینه های سلامت باید مدیریت شود/ خودم را کنار وزیر بهداشت می بینم

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر علي ربيعي در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور اظهارداشت: اجراي طرح تحول نظام سلامت با هدف محروميت‌زدايي و فقرزدايي بوده و در اين طرح، تخصيص منابع دولت به حوزه سلامت نه به عنوان يك هزينه بلكه به عنوان سرمايه‌گذاري براي ارتقاي كيفيت زندگي افراد لحاظ شده است.

وی با تاكيد بر اينكه همه اقدامات بايد براي موفقيت طرح تحول نظام سلامت صورت گيرد، گفت: اجازه نداريم كه در اجراي اين طرح موفق نشويم و براي اجراي موفق اين طرح بايد به طور مداوم، انجام اصلاحات اساسي را پيش رو داشته باشيم.

ربيعي با اشاره به اينكه اجراي مفاد كتاب ارزشهاي نسبي سلامت يكي از اقدامات اساسي براي تكميل فرآيند اجرای طرح تحول نظام سلامت محسوب مي‌شود، گفت: انجمن‌هاي علمي و تخصصي، سازمانهاي بيمه‌اي و همكاران وزارت بهداشت ساعت‌هاي زيادي را براي چگونگي اجرايي شدن مفاد اين كتاب صرف كرده‌اند و ما نيز با همه توان براي اجراي موفق طرح تحول نظام سلامت در كنار وزارت بهداشت ايستاده‌ايم.

وي گفت: سازمان تأمين اجتماعي با صرف هزينه در اين بخش هر روز خود را پویاتر کرده است و سازمان بيمه سلامت ايرانيان نيز بيش از 5 ميليون نفر را بيمه نموده است.

ربيعي با اشاره به تشكيل 8 جلسه شوراي عالي بيمه در يك سال گذشته، گفت: هماهنگي‌هاي زيادي در اين خصوص براي توجه به مسايل زيربنايي و اصلي صورت گرفته است و در بيمه‌ ها سعي كرده‌ايم زيرساختهاي لازم را براي اجراي طرح تحول نظام سلامت آماده كنيم و بدهي‌ها را به روز برسانيم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به همكاري، همدلي و هماهنگي ايجاد شده در همه اركان نظام سلامت گفت: براي اجراي موفق طرح تحول نظام سلامت، راهبري اين طرح را در شخص وزير بهداشت و خود را در كنار وزیر بهداشت مي‌بينم.

وي با تاكيد بر اينكه با اجرايي شدن كتاب ارزشي نسبي سلامت، بايد هزينه‌ها را مديريت كنيم گفت: با اجرايي شدن اين كتاب از نابساماني ها در نوع دريافت تعرفه‌ها جلوگيري مي‌شود.