247 عملیات اطفای حریق در بیرجند انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ موسی میرزایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در یکسال گذشته یک‌هزار و 102 مأموریت توسط نیروهای آتش نشانی بیرجند انجام شده است؛ اظهارکرد: از مجموع این عملیات ها 452 مورد حریق و 570 مورد حوادث بوده اند.

وی با بیان اینکه در عملیات های انجام شده 529 نفر نجات داده شدند، ادامه داد: 213 نفر در این حوادث مصدوم و متاسفانه 21 نفر نیز جان باخته اند.

وی همچنین به برگزاری 14 هزار و 878 نفر ساعت دوره آموزشی برای ادارات و کارخانجات نیز اشاره کرد و بیان داشت: بیش از 950 مورد بازدید ایمنی از اماکن تجاری و مسکونی برای صدور پروانه کسب، پایان کار و ارائه مشاوره انجام شده است.

میرزایی با اشاره به ارائه حدود یک‌هزار مورد دستورالعمل و مشاوره ایمنی به مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و اماکن خطرساز شهرستان طی یکسال گذشته تصریح کرد: 20 مورد کارشناسی علت‌یابی حادثه در حوزه پیشگیری انجام شده است.

49 هزار نفر مزاحمین تلفنی آتش نشانی بیرجند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند با بیان اینکه در یکسال گذشته تاکنون 51 هزار و 65 نفر با شماره 125 آتش نشانی تماس برقرار کرده اند، گفت: از این میزان تماس 49 هزار و 339 نفر مزاحمین تلفنی بوده اند.

وی بیان داشت: هرگونه مزاحمت از تلفن ثابت و همراه قابل پیگیری بوده و به مراجع قضایی طرح دعوی خواهد شد.

میرزایی از اجرای طرح خانه به خانه آتش‌نشانی در شهرستان خبر داد و اظهارداشت: در فاز نخست این طرح بازدید از مجتمع‌های مسکونی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی مجتمع‌هایی که از این سازمان کد ایمنی دریافت کرده‌اند تا کنون دچار هیچ حادثه‌ای نشده اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند به نصب چهار شیر هیدرانت آتش‌نشانی در بازار مرکزی بیرجند در آینده نزیک اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت بازار مرکز بیرجند در صورت بروز حادثه امکان ورود ماشین های سنگین وجود ندارد و با نصب این شیرها از ماشین آلات سبک برای اجرای عملیات ها باید استفاده شود.