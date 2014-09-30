توصیه کردیم شهریه ها قسطی شود/ ادغام علمی کاربردی و فنی حرفه ای مطرح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی ظهر امروز سه شنبه به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد.

وی در این نشست درباره افزایش شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس مصوبات وزارت علوم، اظهار داشت: با مصوبه وزارت علوم، شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی تا سقف 25 درصد افزایش یافت. برای قسطی کردن شهریه ها هیچ بخشنامه ای به واحدهای علمی کاربردی صادر نشده و اجبار برای قسطی کردن شهریه ها در اختیار ما نیست.

وی ادامه داد: به واحدهای علمی کاربردی توصیه کرده ایم که شهریه ها را از دانشجویان قسطی دریافت کنند و دانشجویان مابقی شهریه ترم خود را تا شروع امتحانات پایان ترم نیمسال نخست، پرداخت کنند.

شفیعی به دانشجویان توصیه کرد که تمام پرداختهای خارج از سامانه "سجاد" دانشگاه علمی کاربردی، غیرمجاز است.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی همچنین از برنامه یکساله ای که برای مدیریت این دانشگاه در نظر گرفته شده خبر داد و اظهار داشت: در طول یکسال آینده، از تمام یک هزار واحد علمی کاربردی بازدید به عمل می آید و تمام آیین نامه های این دانشگاه بازنگری می شود.

شفیعی درباره واحدهایی که بی کیفیت هستند، تاکید کرد: قصد تعطیلی این واحدها را نداریم و بناست از تمام این واحدها بازدید به عمل آید.

وی در ادامه با اشاره به بحث ادغام دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه ای، گفت: هیچ گاه صحبت از ادغام این دو دانشگاه به میان نیامده است، این دو دانشگاه به طور مشابه ماموریت مهارتی دارند و باید نیروهای آچار به دست تربیت کنند. با برنامه ریزی که از شش ماه گذشته روی این موضوع صورت گرفته است تصمیماتی می گیریم اما بنای ادغام نداریم.

به گزارش مهر، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی در ادامه برنامه هایی که برای اداره این دانشگاه دارد به حضور خبرگانی در این دانشگاه اشاره کرد که به طور آکادمیک آموزش ندیده اند اما می توانند به عنوان مدرس وارد دانشگاه علمی کاربردی شوند.

به گفته شفیعی، این افراد به عنوان استادان مهارت محور با دانشگاه همکاری می کنند.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی یادآوری کرد: این دانشگاه دارای 700 هزار دانشجو و یک هزار مرکز دارد. از این 700 هزار دانشجو، 400 هزار دانشجو در دوره کاردانی، 200 هزار نفر در دوره کارشناسی و یک هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

وی همچنین از راه اندازی آزمایشگاههای جامع مجهز در برخی واحدهای علمی کاربردی خبر داد.

این مقام مسئول دانشگاه جامع علمی کاربردی، با بیان اینکه 60 هزار حق التدریس در این دانشگاه فعالیت دارند، اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی هیأت علمی ندارد اما با فوق لیسانسها همکاری می کند.