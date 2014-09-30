رسیدگی به مشکلات نان اردبیل با غفلت کارشناسی همراه است/ غله برنامه مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته ساماندهی آرد و نان شهرستان اردبیل تصریح کرد: مشکل آرد و نان در اولویت پیگیری های فرمانداری بوده و در صدر مباحث مشکلات استانی و شهرستانی است.

وی با تاکید به ضرورت تداوم بحث های کارشناسی در این خصوص اضافه کرد: باید با اخذ نظر کارشناسی در بهبود شرایط نان گام های اساسی برداشته شود تا به نتیجه مطلوب برسیم و کوتاهی دستگاههای ذی ربط قابل قبول نخواهد بود.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه ادارات مسئول در بحث آرد و نان باید به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند، تصریح کرد: تقسیم وظایف در چندین اداره باعث غفلت این ادارات در رسیدگی اساسی و کارشناسی به این مقوله شده است.

زنجانی در عین حال بیان داشت: شرکت غله استان نیز که متولی اصلی آرد و توزیع آن است برنامه خاص و مطلوبی تاکنون در این باره ارائه ننموده و با اخذ تصمیمات نه چندان کارشناسی و منطقی دلیلی مضاعف بر مشکلات آرد و نان شده است.

رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل در ادامه صحبت های خود تشکیل جلسه هفتگی با عنوان کمیته ساماندهی آرد و نان را یادآور شد و گفت: این جلسه برای بهبود بخشیدن به وضعیت نان هر هفته برگزار می شود.

وی به دغدغه های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و تأکیدات استاندار اشاره کرد و بیان داشت: برای حل مشکل نان هر کس باید نقش و وظیفه خود عمل کند تا این مشکل یک بار برای همیشه مرتفع گردد.

فرماندار اردبیل در انتقاد از اختلاف قیمت آرد سهمیه دولتی و آرد آزاد ادامه داد: عده ای فرصت طلب از این اختلاف قیمت سوء استفاده نموده و در مواردی به فروش آرد سهمیه ای اقدام می کنند.

زنجانی تصریح کرد: در این زمینه پیگیری های لازم انجام شده و با متخلفین به شدت برخورد قانونی قضایی و تعزیراتی خواهد شد.

رئیس شورای اداری در خصوص تغییر قیمت نان ادامه داد: هیچ تغییری در نرخ نان دولتی انجام نشده و نظرات کارشناسی استانی و شهرستانی نیز برای تصمیم گیریهای نهایی به نهادهای ذیصلاح ارسال شده است.

وی تاکید کرد: عرضه نان آزاد پز به قیمت تصویبی اتحادیه با نظارت دستگاههای متولی خواهد بود و از اقدام خودسرانه مراقبت خواهد شد.

فرماندار اردبیل احصاء تعداد دقیق نانوایان سهمیه پذیر و آزاد پز را خواستار شد و گفت: راه اندازی طرح جامع سامانه جهت جلوگیری از برخی تخلفات و دسترسی آسان و مناسب به آرد پیگیری های بهداشتی و استاندارد سازی لوازم نانوایان ضرورت دارد.

وی افزود: همچنین دقت در کیفیت، عرضه نان از مبداء کارخانجات و توزیع نانوایی ها بر حسب تراکم جمعیتی مناسب در دستور کار کمیته ساماندهی قرار دارد و به جد پیگیری خواهد شد.