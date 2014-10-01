تصاویر تکامل دریاچه تیتان در سیاره زحل/ امیدها به وجود حیات در یک قمر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیتان با قطری در حدود 5050 کیلومتر بزرگترین قمر زحل است. این قمر از گذشته نگاه ستاره شناسان بسیاری را به خود جلب کرده بود. تیتان بسیار کندتر از زمین به دور خود می چرخد به طوری که 1 روز تیتان در حدود 16 روز زمینی به طول می انجامد.

چندی پیش، کاوشگران ناسا از وجود دریاچه ای حاوی هیدروکربن مایع مانند متان در تیتان خبر داده بودند. اما مقایسه تصاویر ارسالی کاسینی در مدت هشت سال نشان از تکامل دریاچه دارد. تصاویر ارسالی در فاصله آوریل سال 2007 میلادی، ژوئیه 2013 و همینطور آگوست 2014 گرفته و به زمین ارسال شده اند.

دستگاه های رادار مدارگرد کاسینی نیز تصاویر گرفته شده توسط دوربین های این کاوشگر را تایید کرده اند. مقایسه تصاویر دریافتی نشان از تغییر و تکامل این دریاچه با مواد هیدروکربنی دارد. این تکامل در حدود 260 کیلومتر بوده و در تصاویر نیز به خوبی دیده می شود.

محققان ناسا معتقدند، تیتان در حال حاضر میزبان فرآیندهای شیمیایی است که مشابه آغاز پیدایش حیات در زمین بوده و می تواند امید به جستجوی حیات در این قمر را افزایش دهد. از سوی دیگر، کارشناسان ناسا معتقدند این تغییرات ممکن است به دلایلی مانند تغییر فصول رخ داده باشند. اما تحقیقات تکمیلی در رابطه با علت این پدیده ادامه دارد.