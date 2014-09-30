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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۴

پرداخت زکات در جامعه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

پرداخت زکات در جامعه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: پرداخت زکات در جامعه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای زکات استان ایلام اظهار داشت: زکات یکی از مسائل مهم امروز کشور است که باید در کشور نهادینه شود و همه مسئولان و دستگاه های اجرای در این راه تلاش کنند.

وی بیان داشت: رسانه ها، مردم، ائمه جمعه و همه اقشار نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ زکات در جامعه دارند و یکی از عوامل مهم در فرهنگ زکات بحث اعتمادسازی است.

این مسئول عنوان کرد: زکات یک فریضه الهی است و باید از شرطی کردن زکات جلوگیری شود چراکه بحث توزیع عدالت یکی از مهمترین اهداف در بحش زکات است.

وی تصریح کرد: زکات خهای جمع آوری شد ه باید محل دقیق خود هزینه شود چراکه این کار باعث اعتماد مردم می شود و باید به گونه ای عمل کنیم که آرامش مردم نیز حفظ شود.

استاندار ایلام نیز بیان داشت: 100 میلیون تومان به کمیته امداد استان ایلام در بحش زکات اختصاص یافته تا طرحهای اجرایی شده از محل زکات شتاب بیشتری بخشیده شوند.

محمدرضا مروارید عنوان کرد: پرداختهای زکات در دبیرخانه شورای زکات به صورت متمرکز شده و باید نحوه هزینه زکات برای مردم تشریح شود.

 

کد مطلب 2381081

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