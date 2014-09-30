  1. بین الملل
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

بان کی مون:

احمدزی هر چه زودتر دولت تشکیل دهد/ انتقال قدرت گامی اساسی در جهت رشد سیاسی افغانستان است

احمدزی هر چه زودتر دولت تشکیل دهد/ انتقال قدرت گامی اساسی در جهت رشد سیاسی افغانستان است

دبیر کل سازمان ملل خواست تا در کمترین زمان ممکن کابینه دولت افغانستان تشکیل شود و انتقال قدرت در این کشور را گامی اساسی در جهت رشد سیاسی این کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با ارسال نامه تبریک به "اشرف غنی احمدزی" رئیس جمهور و "عبدالله عبدالله"  رئیس اجرایی دولت جدید افغانستان خواستار تشکیل هر چه زودتر کابینه این کشور شد. 

بان کی مون در نامه ارسالی خود آورده است: انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان سبب خرسندی شده و این موضوع گامی اساسی در جهت رشد سیاسی برای این کشور است.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با بیان اینکه تشکیل و معرفی هرچه سریعتر کابینه جدید افغانستان یک نیاز جدی است، خاطر نشان کرد: از صبر و حوصله‌ مردم افغانستان در طول دوران انتخابات تا روشن شدن نتیجه، قدردانی می کنم.

وی  در آخر تصریح کرد: سازمان ملل متحد در قبال وعده‌های خود نسبت به دولت کابل متعهد است، کمک‌ها و حمایت‌های این سازمان به افغانستان ادامه می‌یابد.

کد مطلب 2381083

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