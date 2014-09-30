واکنش های جهانی به سخنان فریبکارانه نتانیاهو در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. محور سخنان این بار قضیه فلسطین بود و ادعای اینکه جنبش حماس مسئول کشتار ملت فلسطین در جنگ اخیر غزه بود و رژیم صهیونیستی از اتهام کودک کشی مبرا است.

وی برای فریب افکار عمومی پا را از حد فراتر گذاشت و جنبش حماس را نسخه ای از گروه داعش خواند. سخنان تند و فریبکارانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی با واکنش های مختلفی مواجه شد که به شرح زیر است:

واکنش واشنگتن: میان داعش و حماس تفاوت وجود دارد

وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: میان حماس و داعش تفاوت وجود دارد.

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود: تفاوت حماس و داعش در سطح تهدید قرار دارد. وی گفت: آمریکا اعتقاد ندارد که خواست نتانیاهو از یکی دانستن حماس و داعش این است که واشنگتن علیه جنبش حماس نیز همچون داعش عملیات نظامی انجام دهد.

ساکی خاطرنشان کرد: آمریکا از طرف های اسرائیلی و فلسطینی می خواهد که با هدف پیشبرد روند صلح تصمیمات مهم و سختی اتخاذ کنند. وی گفت: باراک اوباما و جان کری و دیگر سران جامعه جهانی به فشارهای خود علیه طرف های اسرائیلی و فلسطینی با هدف پیشبرد روند صلح ادامه خواهند داد.

"مصطفی البرغوثی": سخنان نتانیاهو فاشیستی بود/اسرائیل به سوی رژیم آپارتاید پیش می رود

مصطفی البرغوثی دبیرکل کمیته ابتکار ملی فلسطین اظهار داشت: سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد بسیار خطرناک بود زیرا اهداف واقعی اسرائیل برای حذف قضیه فلسطین و تلاش برای دور زدن فلسطین از طریق دعوت به عادی سازی روابط با کشورهای عربی، نادیده گرفتن قضیه فلسطین و مخالفت صریح اسرائیل با عقب نشینی از اراضی اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطین را فاش کرد.

وی در ادامه گفت: سخنان نتانیاهو فاشیستی و تجاوزکارانه و مملوء از دروغ و فریب بود. وی با سخنان خود سعی داشت بعد انسانی را از فلسطینی ها دور کند و آنها را نسخه دیگر گروه داعش معرفی کند. نتانیاهو تلاش کرد بر جنایات اسرائیل در جنگ غزه سرپوش بگذارد و فلسطینی ها را مسئول کشتار فرزندانشان معرفی کند.

دبیرکل کمیته ابتکار ملی فلسطین اظهار داشت: انتقاد وحشیانه نتانیاهو از شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد و اعلام اینکه این شورا حامی حقوق تروریست ها است میزان انزوای اسرائیل در عرصه جهانی را نشان می دهد و بیانگر این است که اسرائیل به سرعت به سوی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی پیش می رود.

"صائب عریقات": نتانیاهو با سخنان خود راه حل دودولتی را به گور سپرد

صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: نتانیاهو با این سخنرانی راه حل دولتی را به گور سپرد.

وی با بیان این مطلب افزود: نتانیاهو با چنین سخنانی اعلام کرد که تحقق راه حل دودولتی در مرزهای 1967 بعید است و این مسئله با سیاست های امنیتی اسرائیل همخوانی ندارد.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت: بنیامین نتانیاهو حتی برای یک بار کلمه کشور فلسطین را ذکر نکرد و مرزهای 1967 را منطقه معرفی نکرد و اعلام کرد که اسرائیل هرگز به این مناطق بازنخواهد گشت.

"اسحاق هرتزوگ": لفاظی های نتانیاهو در دنیا خریدار ندارد/ او کاری برای صلح نکرده است

اسحاق هرتزوگ رهبر حزب کار رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی شب گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نتانیاهو زیاد حرف می زند اما کسی در دنیا به حرفهایش گوش نمی دهد.

وی افزود: اسرائیلیها هیچ اعتمادی به اظهارات نتانیاهو ندارند، وی طی پنج سال گذشته هیچ کاری را برای اسرائیلیها انجام نداده است.

هرتزوگ همچنین افزود: وی جهان را به برقراری صلح دعوت می کند اما عملا کاری در این زمینه انجام نمی دهد چنانکه جنگ اخیر غزه هزاران قربانی بر جا گذاشت.

"جمال الشوبکی": نتانیاهو یک جنایتکار جنگی و قاتل بی گناهان است

جمال الشوبکی سفیر فلسطین در قاهره در واکنش به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: سخنان نتانیاهو مملوء از مغلطه است و وی فلسطینی ها را عامل حمله به شهروندان اسرائیلی معرفی کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: سخنرانی ابومازن در سازمان ملل متحد و متهم کردن نتانیاهو به جرایم جنگی علیه ملت فلسطین به مثابه تیری بود که نتانیاهو را هدف قرار داد.

شوبکی خاطرنشان کرد: اسرائیل با ورود مسئول سازمان ملل متحد به فلسطین برای اطلاع یافتن از عملیات کشتار و حمله به غیر نظامیان فلسطینی در جنگ اخیر غزه مخالفت کرد تا از محاکمه در دیوان کیفری بین المللی فرار کند.

سفیر فلسطین در قاهره گفت: 90 درصد کسانی که در جنگ اخیر غزه کشته شدند بی گناه بودند و ارتباطی با جنگ نداشتند. نتانیاهو یک جنایتکار جنگی و قاتل بی گناهان است.

"حنان عشراوی": نتانیاهو با کلمات بازی می کند/ اسرائیل سر منشاء اصلی تروریسم در جهان است

حنان عشراوی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) در واکنش به اظهارات "بنیامین نتانیاهو" که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد اعلام کرد که نتانیاهو با کلمات بازی می کند.

وی افزود: نتانیاهو در سخنان اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن بازی با کلمات و استفاده از عبارات اکراه آمیز و تهمت و افترا سعی در فریب دادن افکار عمومی دارد.

"سامی ابوزهری": اسرائیل سرمنشاء شر و تروریسم در دنیا است

سامی ابوزهری سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به این اظهارات مضحک گفت که نتانیاهو همه مباحث را در هم می آمیزد.

وی تاکید کرد که حماس یک جنبش آزادی خواهانه ملی است و اسرائیل سر منشاء شر و تروریسم در دنیا است.