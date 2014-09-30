دانشگاه رازی کرمانشاه در زمینه علوم پایه جزو دانشگاه های توانمند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا پیش از ظهر سه شنبه در مراسم روز دامپزشکی که در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه ها به عنوان مراکز تولید علم باید زمینه را برای توسعه و پیشرفت روز افزون کشور فراهم کنند.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها باید به عنوان مرجعیت فکری و اتاق فکر نظام مطرح باشند که وجود اساتید مجرب و آگاه در این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اعلمی آل آقا خاطر نشان کرد: هم اکنون شاهد هستیم که طرح هایی بزرگ همانند طرح آمایش سرزمین و استان مجازی به دانشگاه ها سپرده شده است که این امر حکایت از اعتماد دولت به دانشگاه دارد.

وی در ادامه بر لزوم توسعه دانشگاه ها از نظر فضاهای آموزشی و امکانات تاکید کرد و گفت: تجهیز دانشگاه ها به امکانات روز و قرار دادن منابع کافی در اختیار دانشجویان مسئله ای است که قطعا باید مورد توجه قرار داشته باشد.

سرپرست دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: کمبود فضا در دانشکده های کشاورزی و فنی از جمله مشکلات موجود است که امیدواریم با ظرفیت ایجاد شده در بحث اعتبارات دانشگاه ها این مشکل برطرف شود.

اعلمی همچنین به جایگاه مطلوب دانشگاه رازی در میان دانشگاه های کشور در زمینه علوم پایه اشاره کرد و افزود: تجهیز فضای آموزشی دانشکده دامپزشکی طی سال جاری انجام خواهد شد.

وی همچنین از تخصیص اعتبار برای ساخت دانشکده های معماری و اقتصاد خبر داد و گفت: کار اجرایی ایجاد این دانشگاه ها در دست اقدام است.

سرپرست دانشگاه رازی کرمانشاه در پایان با بیان اینکه طبق استانداردهای آموزشی نسبت هیئت علمی به دانشجو یک به هفده است، یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه رازی 13 هزار دانشجو دارد در حالیکه تعداد اعضای هیئت علمی آن 400 نفر است.







