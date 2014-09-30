به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش فیلم در استان های هرمزگان، زنجان و خراسان رضوی از 12 مهر و استان های کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، چهارمحال بختیاری، لرستان و ایلام از 13 مهر آغاز خواهد شد.



همچنین نمایش فیلم در استان های کرمانشاه، مرکزی، قم، قزوین و سیستان و بلوچستان از 14 مهر و استان های آذربایجان شرقی، گیلان، گلستان، سمنان، البرز، کرمان و بوشهر از 15 مهر نمایش فیلم ها را آغاز می‌کنند.



علاوه بر نمایش فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران، مجموعه ای از فیلم های خاطره انگیز کودکان و نوجوانان نیز به نمایش در خواهد آمد.



از دیگر برنامه های همزمان جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در استان های مذکور می توان به برگزاری مسابقه فیلمنامه نویسی، ایستگاه فیلمسازی، کارگاه های تخصصی نقد فیلم، ایستگاه های نقاشی با حضور کودکان و نوجوانان اشاره کرد.



تالار هنر میزبان فیلمسازان اصفهان



فیلم های بخش مسابقه آثار ویدئویی سینماگران اصفهان از دهم مهرماه در تالار هنر اصفهان به نمایش درمی آید.



در این بخش که برای اولین بار در جشنواره فیلم کودک و نوجوان برگزار می شود، 50 اثر کوتاه ویدئویی تولید شده توسط سینماگران استان اصفهان به نمایش درمی آید.



مسابقه آثار سینماگران اصفهان همزمان با بیست و هشتمین جشنواره فیلم های کودک و نوجوان در تالار هنر اصفهان واقع در میدان لاله برگزار خواهد شد.



بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.

سینماهای میزبان جشنواره کودک در اصفهان مشخص شد



به دلیل گستردگی آثار و برنامه‌های بخش‌های مختلف، 9 سالن سینمای شهر اصفهان میزبان برنامه‌های بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان خواهد بود.



سالن شماره یک و دوی سینما قدس، سینما ساحل، تالار هنر، سینما سپاهان، سالن سوره، سینما فرهنگیان و سالن شماره یک مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره خواهند بود.



سالن شماره دو مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان نیز به رسانه‌های گروهی اختصاص خواهد داشت و قرار است جلسات پرسش و پاسخ خبرنگاران با دست‌اندرکاران فیلم‌های جشنواره در این سالن برگزار شود.



