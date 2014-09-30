پرداخت اعتبارات سلامت قبل از واریز یارانه ها/ توصیه به روسای بیمارستانها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اشاره به اینکه از امروز کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات سلامت اجرا می شود، گفت: گام جدیدی در طرح تحول نظام سلامت از ابتدای مهرماه آغاز شده که مقدمه ای بر تغییرات وسیع در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی، در واقع خواسته ای است که بیش از دو دهه معطل مانده، ادامه داد: راه سختی در پیش است و در ادامه مسیر برای واقعی کردن تعرفه های پزشکی و برچیدن بساط دریافتهای غیرمتعارف نباید تردید کرد.

به گفته وزیر بهداشت هرچند در این راه عده ای تردید دارند و وارد حاشیه ها شده اند، ولی دولت، وزارت بهداشت، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و در نهایت سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر همگی مصمم به اجرای این طرح بزرگ هستند.

وی ضمن بیان اینکه در آینده ثابت خواهد شد که بزرگترین خدمت به جامعه پزشکی در گرو این تصمیم دولت است، خاطرنشان کرد: برای اجرای صحیح این تصمیم همگی باید کمک کنند. چون وزارت بهداشت به تنهایی قطعا این راه را ادامه خواهد داد ولی در کنار این وزارت خانه، انجمن های تخصصی و نظام پزشکی نیز باید به عهد خود وفا کنند تا عزت و آبروی جامعه پزشکی حفظ شود.

هاشمی در ادامه افزود: اجرای این کتاب برای رسیدن به تعرفه های واقعی یک راه زمانبر است و سه ماه بعد از اجرا، می توانیم از طریق انجمن های تخصصی پیشنهادها و انتقادات را جمع آوری کنیم تا با اصلاح مشکلات، رضایتمندی همگانی حاصل شود.

وزیر بهداشت در ادامه سخنانش با بیان اینکه روسای دانشگاههای علوم پزشکی و معاونت ها در مرحله اول مسئولیت دارند که این کار را به نحو احسن در تمام استانها آغاز کنند، اظهارداشت: یکی از افتخارات دولت توجه به حوزه بهداشت و پیشگیری است، ولی درحوزه درمان اگر به سوی واقعی شدن تعرفه ها نرویم، تمام اقداماتمان زیر سوال خواهد رفت.

هاشمی تاکید کرد: ثمره این کار به دور از غوغاسالاری و حاشیه سازی ارج نهادن به نسل ارزشمند جامعه پزشکی است که همه وجودشان را برای ایرانیان وقف کرده اند.

وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: در ادامه مسیر باید به اشکالات اقداماتمان اعتراف کرده و در جهت رفع آنها بر آییم. طی کردن مسیرهای گذشته پسندیده نیست و در حالیکه اکثریت جامعه پزشکی اخلاق اسلامی و حرفه ای را رعایت می کنند، باید به دور از هر گونه حاشیه و آسیب باشند.

رودربایستی ها را در رهگیری تخلفات کنار بگذاریم

به گفته هاشمی، در موارد معدودی تخلفات وجود دارد که قطعا باید روی تمام آنها توسط گروههای ستادی در هر استانی نظارت شود. در زمینه نظارت بر تخلفات نیز باید رعایت اخلاق و انصاف را پیش بگیریم.

وی با بیان اینکه در زمینه کنترل تخلفات از انجمن های تخصصی نیز باید کمک گرفت، تاکید کرد: در هر انجمنی باید پرونده های تخلف وجود داشته باشد تا در صورت تکرار تخلف، رسیدگی های لازم صورت گیرد.

هاشمی با اشاره به اینکه این کار باعث عزت و احترام نظام پزشکی و انجمن های تخصصی خواهد شد، ادامه داد: رودربایستی ها را باید در رهگیری تخلفات کنار بگذاریم و روسای بیمارستانها به جد پیگیر نظارت بر تخلفات باشند.

به گفته وزیر بهداشت بیمارستانهای خصوصی تعهد کرده اند که با اجرای کتاب تخلفات از بین خواهد رفت. ما مطمئنیم که این اتفاق خواهد افتاد در غیر این صورت در اعتبارسنجی بیمارستان ها و در کمیسیون ماده 20 با مشکل مواجه خواهند شد.

هاشمی با تاکید بر اینکه تخلف در بیمارستان دولتی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و نباید مشاهده شود، اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد، مسلما برخوردها جدی تر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید تخلف را در جامعه پزشکی قبیح بدانیم و حتی یک تخلف را نیز در این جامعه نپذیریم، افزود: این قول را می دهیم که در مناطق محروم و دورافتاده کوچکترین تخلفی صورت نگیرد هرچند شهرهای عمده بخصوص تهران برای برچیده شدن تخلفات در اولویت است.

به هیچ وجه نگران تامین اعتبارات نباشیم

هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید نگران اعتبارات حوزه سلامت باشیم، گفت: اخیرا دستور شخص ریاست جمهوری در جلسه شورای اقتصاد این بود که قبل از واریز یارانه ها به حساب خانوار، اعتبارات سلامت واریز شود و این یعنی رییس جمهور دولت تدبیر و امید به جد در راه بهبود وضعیت سلامت، رفاه اجتماعی و دستگیری از مستمندان حرکت می کند.

وی همچنین با بیان این که حمایتها از حوزه سلامت در صورتی که راه را به درستی برویم، چندین برابر خواهد شد، اظهار کرد:در حال حاضر نظرسنجی ها از سطح رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات در حوزه سلامت توسط ائمه جمعه، استانداران، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور صورت می گیرد به طور یکه در آخرین نظرسنجی توسط ائمه جمعه این سطح رضایت به 82 درصد رسیده است.

سرمایه بخش خصوصی را به حوزه سلامت سوق دهیم

هاشمی در ادامه با بیان اینکه قطعا در ادامه مسیر باید به بخش خصوصی احترام بگذاریم و سرمایه این بخش را به حوزه سلامت سوق دهیم، گفت: نباید دائما بر طبل مخالفت بکوبیم. به سرمایه داران نیز کمک کنیم که سرمایه خود را به بخش سلامت بیاورند. البته در این راه باید سطح بندی را نیز رعایت کرد.

به گفته وی، در این راه از سوی معاونت های درمان و دانشگاه ها نباید سخت گیری اعمال شود ضمن اینکه حوزه مشارکت های مردمی را نیز باید برای خدمت در مناطق محروم تشویق کنیم چون جاده ارائه خدمات نباید یک طرفه باشد.

وزارت بهداشت از سرمایه بخش خصوصی برای راه اندازی و بهره برداری از بیمارستانها استفاده می کند

وزیر بهداشت با اشاره به مدل جدید وزارت بهداشت در جلب مشارکتهای عمومی - خصوصی نیز گفت: این مدل جدید کمک می کند وزارت بهداشت از سرمایه بخش خصوصی برای راه اندازی و بهره برداری از بیمارستانها استفاده کند. چون هم اکنون بیش از 50 درصد بیمارستانهای کشور فرسوده هستند و این مدل اقدام مناسبی برای بازسازی و تجهیز آنها محسوب می شود.

هاشمی در پایان گفت: فراموش نکنیم که در این راه همگی مسافریم و از فرصت های باقیمانده باید استفاده کنیم چون هم اکنون نگاه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به حوزه سلامت بسیار مثبت است و اگر حمایت های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نبود، گرفتاری های زیادی داشتیم.