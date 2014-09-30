مدیر جدید شیلات سیستان معرفی و منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح سه شنبه در تالار اجتماعات فرمانداری شهرستان زابل با حضور جمعی از مسئولان محلی برگزار شد محب علی سیستانی به عنوان مدیرجدید شیلات سیستان معرفی و منصوب شد.

مدیر جدید شیلات سیستان در این مراسم با تاکید بر لزوم تدوین برنامه راهبردی توسعه فعالیت های شیلاتی در آبهای داخلی اظهار داشت: مکانیزه سازی آبرسانی به مزارع کشاورزی با شعار هر مزرعه کشاورزی یک استخر پرورش ماهی از برنامه های پیش روی وی است.

محب علی سیستانی بیان داشت: توانمندسازی جوامع صیادی و آبزی پروری و تشکیل اتاق فکر با حضور متخصصان و کارشناسان از جمله طرح هایی است که به جد آنها را دنبال خواهد کرد.

در این مراسم که با حضور مدیر بنادر ماهیگری شیلات ایران، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و امام جمعه شهرستان زهک برگزار شد همچنین از زحمات حسن خمر مدیر اسبق شیلات سیستان قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با دریای عمان و فعالیت های شیلاتی در جنوب استان و همچنین فعالیت های صیادی در شمال استان و به واسطه دریاچه هامون و چاه نیمه ها دارای دو اداره کل شیلات است.

در حال حاضر سکان هدایت شیلات جنوب استان به دست محسن علی گلشنی است و مدیریت شیلات سیستان در شمال استان را از امروز محب علی سیستانی بر عهده گرفت.