به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدایی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های اداره کل کتابخانه ‌های عمومی آذربایجان ‌شرقی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز خاطر نشان شد: در ایام برگزاری این نمایشگاه، واحدهای مختلف اداره کل به معرفی فعالیت‌های حوزه خود و آشنایی و ترغیب بازدید کنندگان به حضور در کتابخانه های استان جهت ترویج فرهنگ مطالعه خواهند پرداخت.

وی با اشاره به عضوگیری رایگان در کتابخانه‌های عمومی استان در در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تبریز گفت: برگزاری آنلاین مسابقه کتابخوانی از طریق شبکه کتابخوان حرفه‌ای، دریافت کتب اهدایی و راهنمایی در خصوص اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی و پاسخگویی به سئوالات مراجعان از دیگر فعالیت‌های غرفه اداره کل کتابخانه ‌های عمومی آذربایجان شرقی خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه ‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در پایان اظهار داشت: معرفی طرح ایستگاه مطالعه و طرح پیک مهر با هدف ترویج مطالعه و دسترسی راحت به کتاب در کنار برگزاری مسابقه پیامکی با موضوع کتابخوانی از طرف امور فرهنگی و اهدا روزانه جوایز این مسابقه به سه نفر از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز خواهد بود.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز فعالیت خود را از هفتم مهر و با حضور 120 ناشر از 42 کشور آغاز کرده و تا 13 مهر از ساعت 10 تا 20 هر روز پذیرای کتاب دوستان و بازدید کنندگان خواهد بود.