حمایت از فعالیت واحدهای گردشگری از اولویتهای قطعی نظام بانکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف، در همایش تجلیل از 200 سرمایه‌گذار صنعت گردشگری سراسر کشور که شب دوشنبه برگزار شد افزود: تک محصولی بودن و شرایط خاص اقتصاد کشور در وابستگی به ارز نفت موجب می شود تا بخش گردشگری بتواند برای رهایی از این وضعیت در ارزآوری و ایجاد اشتعال و درآمد برای اقشار کم درآمد نقش موثری ایفا کند.

وی با بیان بر اینکه گردشگری ظرفیت‌هایی دارد که از آن استفاده نشده است به تاکیدات رئیس جمهور در بحث‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی بدون استثنا بر صنعت گردشگری اشاره کرد.

سیف با بیان اینکه در گزارش‌های موجود رتبه ایران در جاذبه‌های گردشگری بالا ولی سهم آن از تعداد گردشگران پایین است، افزود: براساس آمارهای منتشر شده 2.8 درصد از اشتعال دنیا به گردشگری اختصاص دارد، در حالیکه این آمار در ایران 2.7 درصد است. گردشگری 11 درصد اشتغال غیرمستقیم دارد که این آمار در ایران هفت تا هشت درصد است و این نشان دهنده آن است که ما در کشور ظرفیت زیادی داریم که رشد بالا در این صنعت می‌تواند اتفاق افتد.

سیف گفت: از رشد اقتصادی 4.6 درصدی که در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حاصل شده یک درصد به صنعت گردشگری و هتل‌داری اختصاص دارد و 1.5 درصد دیگر به صنعت و معدن مربوط می‌شود. این نشان‌دهنده وزن گردشگری در اقتصاد کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در دوره‌های گذشته سهم گردشگری نیز با وجود خلأ‌ها و ظرفیت‌های استفاده نشده عمده بود. سهمی که در آینده حتما می‌تواند بیشتر شود.

سیف با اعلام کاهش نرخ تورم در کشور گفت: این آمارها نشان دهنده حرکت درست اقتصاد کشور و کاهش سرعت افزایش قیمت است که اقتصاد را به سمت تعادل می‌برد.

سیف در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های گردشگری از طریق بانک‌ها گفت: قاعدتا باید تأمین مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه انجام شود، چرا که نظام بانکی کارش تأمین مالی کوتاه مدت است. اما به دلیل عدم رشد کافی بازار سرمایه، اقتصاد ما بانک محور است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ما بانک توسعه‌ای نداریم که از محل منابع دولتی با نرخ ارزان به بخش‌های خاص تسهیلات بدهد، اما مکانیزم صندوق توسعه ملی جایگزین شده تا با نرخ ترجیهی 16 درصد آن نقش را ایفا کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهداف پیش بینی شده در بسته خروج از رکود که اکنون در مجلس در حال بحث است افزود: در نظام بانکی اولویت نخست و اصلی بانکها تأمین سرمایه در گردش است؛ یعنی اگر کل منابع بانکی فقط به این نیاز رسید اولویت‌های بعدی نباید مدنظرباشد.

وی ادامه داد: حجم تسهیلات پیش‌بینی شده در سال 93 که می‌تواند پرداخت شود 280 هزار میلیارد تومان است که حدود 50 درصد آن نگهداشت وضع موجود یعنی تأمین سرمایه در گردش است که سر رسیر و دوباره پرداخت شود؛ 140هزار میلیارد تومان نیز تزریق جدید یعنی افزایش سپرده های بانکهاست که به مصرف تسهیلات می رسد.

به گفته سیف این رقم می تواند سرمایه در گردش واحدهای بیشتری را تامین کند.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اولویت دوم برای پروژه‌های نزدیک به اتمام است که 80 تا 90 درصد کار را تکمیل کرده‌اند و از طریق نظام بانکی سعی می‌شود این پروژه‌ها سریع‌تر به چرخه تولید برسند.

سیف گفت: نظام بانکی اولویت سوم را به هیچ وجه در سال 93 نمی‌تواند اجرا کند چرا که این اولویت به پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و نظام بانکی در شرایط موجود نمی‌تواند توجیه آن‌ها را بررسی کند.

وی به موضوع مطالبات معوقه برخی پروژه‌ها در سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: گفته شده برخی از پروژه‌های گردشگری به دلیل مطالبات معوقه گذشته به لیست سیاه رفته‌اند و اعطای تسهیلات بانکی جدید به آن‌ها منوط به حل و فصل معوقه گذشته است ولی ما به بانک‌ها تأکید کردیم اگر پروژه‌ای بدهی معوقه دارد اما محرز است که می‌تواند با دریافت تسهیلات جدید بازدهی و پرداخت داشته باشد، تسهیلات را پرداخت کنند. اما اگر پروژه‌ای نارسایی مالی شدید دارد لازم است مشکل آن ریشه‌ای بررسی شود. با این حال بانک‌ها آمادگی دارند منابع مالی پروژه‌های اشتغال‌زا و رونق بخش را تأمین کنند.

سیف درخصوص تخصص کارشناسی پروژه‌های گردشگری در بانکها گفت:‌ بانک‌ها مشکلی از نظر تخصص بررسی پروژه های گردشگری ندارند؛اطلاع دارم برخی از بانک‌ها در این رابطه شدیدا درگیر بوده‌اند.ممکن است برخی از بانک‌ها به دلیل نگرفتن پاسخ مثبت از پروژه‌ای که در آن سرمایه گذاری کرده اند وارد این قضایا نشده اند.

سیف گفت:مطالعه توجیهات فنی، مال و اقتصادی که سرمایه گذاران انجام داده و به بانک ارائه می کنند بسیار موثر است چرا که اگر اطلاعات درست باشد و صحت گزارش برای بدنه کارشناسی بانک محرز باشد بانک حتما نسبت به آن واکنش مثبت نشان خواهد داد.