بیماری تب مالت در استان سمنان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جندقی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه سلامت و امنیتی غذایی استان سمنان که در استانداری برگزار شد با تصریح بر اینکه تب مالت یک بیماری هزار چهره است افزود: به دلیل اینکه علایم آن متغیر است و حتی گاه با افسردگی فرد مبتلا خود را نشان می دهد تشخیص آن مشکل است.

وی ضمن بیان اینکه در پنج ماه نخست امسال 39 مورد از بیماری تب مالت در شهرستانهای تحت پوشش این دانشگاه گزارش داده شده است اظهار داشت: تعداد مبتلایان به بیماری تب مالت در سال گذشته در شهرستانهای سمنان، دامغان، گرمسار، سرخه و آرادان 90 مورد و در سال 91 نیز 51 مورد بوده است که نشان از رشد این بیماری در جامعه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از شهروندان خواستار استفاده از محصولات لبنی به صورت پاستوریزه و استریلیزه شد و عنوان کرد: مصرف بستنی سنتی، پنیر تازه غیر پاستوریزه و مصرف شیرخام از عوامل اصلی ابتلای افراد به بیماری تب مالت است.

جندقی افزود: 55 درصد مبتلایان به بیماری تب مالت در استان سمنان ساکن شهرها و 45 درصدشان روستایی هستند.

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته در این شهرستانها 905 مورد حیوان گزیدگی گزارش شد گفت: 80 درصد از این حیوان گزیدگی ها از سگ بوده است و 52 مورد حیوان گزیدگی در شهرها اتفاق افتاد می افتد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خاتمه با اشاره به این مطلب که شهرداریها و دهیاری ها موظف به اجرای آیین نامه اتلاف حیوانات ناقل بیماری در شهرها و روستاها هستند خاطر نشان کرد:زنده گیری و عقیم سازی از راهکارهای اتلاف این حیوانات است و سال گذشته در شهرستانهای تحت پوشش این دانشگاه 95 مورد اتلاف انجام شده است.