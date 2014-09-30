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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

حمیدنیا:

احداث سد بلوبین در زنجان 21 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

احداث سد بلوبین در زنجان 21 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب منطقه ای زنجان گفت: احداث سد بلوبین در این استان 21 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحمیدنیا افزود: مطالعات این سد از سال 1385 شروع شده و عملیات اجرایی بدنه سد از ابتدای سال 92 آغاز شده است.

وی یادآورشد: مبلغ قرارداد اجرای بدنه سد و تاسیسات جانبی آن حدود 700 میلیارد ریال است.

حمیدنیا اظهار کرد: این سد علاوه بر تامین آب شرب و صنعت برخی از شهرها و روستاهای شهرستان ایجرود، آب کشاورزی سه هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست سد را تامین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: این سد از نوع خاکی با هسته رسی، دارای ارتفاع از بستر رودخانه 59 متر، حجم کل مخزن سد 54 میلیون متر مکعب طول تاج 333 متر و عرض تاج 12 متر است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 345 میلیارد ریال در این طرح هزینه شده و اعتبار سال جاری برای این پروژه نزدیک به 119میلیارد ریال است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری عملیات مسیر انحرافی آب سد انجام شود.

کد مطلب 2381113

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