قاچاق دام در کرمان به نزدیک صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید صباغ پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به وجود حدود 800 بیماری دامی مشترک بین انسان و دام اشاره کرد و گفت: کنترل بیماری های دامی و نظارت های بهداشتی می تواند نقش موثری در جلوگیری از انتقال بیماری از دام به انسان داشته باشد.

وی واکسیناسیون، خون گیری، تست، کشتار و سم پاشی جایگاه دام را از جمله خدمات بهداشتی این اداره کل عنوان و تصریح کرد: بارکد دام و کد رهگیری ماشین های حمل و دام در سیستم های مرکزی ثبت شده و در نهایت سرنوشت هر محموله دامی را می توان بررسی کرد.

این مسئول در خصوص نظارت بر فرآورده های خام دامی اذعان داشت: نظارت های دامپزشکی در این زمینه می تواند در ارتقاء سطح بهداشتی افراد جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.

صباغ ادامه داد: جلوگیری از ضایعات و مرگ و میر دام ها باعث افزایش سطح تولید و در نتیجه افزایش تولید ناخالص ملی و نهایتا پویا شدن اقتصاد کشور می شود.

معاونت سلامت دامپزشکی استان کرمان به بعد تحقیقاتی دامپزشکی اشاره و تصریح کرد: داروهای جدید ابتدا بر روی حیوانات آزمایش می شوند.

لزوم حرکت به سمت دامداری صنعتی

وی سنتی بودن دامداری ها را از جمله مشکلات دامپزشکی دانست و افزود: دامداری خرده پا و روستایی با سطح اطلاعات پایین بازده مناسب و بهداشتی را به دنبال ندارد.

صباغ هدف دامپزشکی را حرکت به سمت دامداری صنعتی با مدیریت واحد دانست و ابراز داشت: این امر به ویژه در خصوص مرغداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مسئول یادآور شد: مرغداری های خرده پا با ظرفیت تولید اندک از رده خارج شده اند و به سمت مرغداری های صنعتی سوق داده شده اند به گونه ای که 280 واحد مرغداری صنعتی در استان به مجوز گرفته یا به بهره برداری رسیده است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمان خشکسالی های کرمان معضل دیگر دامداری دانست و گفت: پرورش دام به مراتع استان وابسته است که خشکسالی های اخیر لطمه زیادی به دامداری استان کرمان وارد کرده است.

وی اذعان داشت: در سال گذشته با تخصیص اعتباراتی با کنترل بیماری ها، خرید و تولید سموم، مکمل ها عوارض خشکسالی ها به حداقل ممکن رسید.

انجام 113900بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی

صباغ ادامه داد: در سال گذشته 113 هزار و 900 نوبت بازدید از مراکز تولید فرآوری و عرضه فراوده های خام دامی توسط دامپزشکی در استان کرمان صورت گرفت.

وی با اشاره به کشف دو هزار و 960 مورد غیربهداشتی طی این بازدیدها، گفت: همچنین 410 مورد نمونه برداری انجام و 63 تن فرآورده غیربهداشتی ضبط و معدوم شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمان ابراز داشت: 48 مورد به مراجع قضایی ارجاع شد که پنج مورد منجر به پلمب آن مرکز متخلف شد.

این مسئول ادامه داد: در بحث قرنطینه و امور بین الملل در شش ماه ابتدای سال جاری حدود 855 فقره مجوز حمل بهداشتی دام در استان کرمان صادر شده است.

وی از کشف 58 راس گاو و هزار 473 راس گوسفند قاچاق بومی طی مدت گفته شده خبر داد و اذعان داشت: با اقدامت صورت گرفته آمار قاچاق دام غیربومی در خصوص گاو به صفر رسیده و تنها چهار راس گوسفند قاچاق غیربومی در استان کرمان کشف شده است.

صباغ جمعیت دامی استان کرمان را 3.5 میلیون راس گوسفند ادامه داد: سالیانه بیش از 100 نوبت سر واکسیناسیون انجام می شود.

وی گفت: واکسیناسیون بیماری های واگیردار و مهم مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک و آبله توسط بخش دولتی و به صورت رایگان و بیماری دیگر نظیر تب برفکی در گاو وگوسفند، تب مالت در دام و هاری توسط بخش خصوصی به صورت مشترک انجام می شود.

این مسئول یادآور شد: واکسیناسیون بیماری های غیرواگیردار و غیر استراتژیک نیز توسط بخش خصوصی انجام می شود.

سالیانه 18 میلیون قطعه جوجه ریزی در کرمان انجام می شود

صباغ به وجود حدود 800 واحد مرغداری فعال در شمال استان کرمان اشاره کرد و اذعان داشت: در سال 18 تا 20 میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری های گوشتی استان داریم.

این مسئول اذعانم داشت: 103 میلیون نوبت قطعه واکسیناسیون طیور طی سال گذشته در استان کرمان صورت گرفته است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمان میزان جوجه ریزی طی سال گذشته در استان کرمان را 17 میلیون و 300 هزار قطعه دانست و ابراز داشت: هفت مزرعه مرغ مادر و چهار مزرعه تولید جوجه‌های گوشتی در استان کرمان وجود دارد.