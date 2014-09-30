اختلاف پرداختی بین گروههای پزشکی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر حسینعلی شهرياري در اجلاس روسای دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور ضمن تشكر از دولت كه سلامت را در اولويت اول خود قرار داده است، گفت: وزارت بهداشت بايد به سمت بهداشت گام بردارد تا هزينه‌هاي درمان كمتر شود.

وي افزود: با ترويج فرهنگ سلامتي در بين مردم و سالم نگه داشتن مردم، آنان را در چرخه اقتصاد كشور فعال نگه می داريم.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در سال 93 با اجراي طرح نظام تحول سلامت اتفاقات خوبي در حوزه سلامت کشور انجام شده است كه از جمله این اتفاقات اجرایی شدن کتاب ارزش نسبي سلامت است.

شهرياري با تاكيد بر اينكه با تعرفه‌هاي جديد به سمت عدالت نسبي پيش می رويم، گفت: لازم است تبعيض بين پزشكان و پيراپزشكان برطرف شود. چون تيم پزشكي يك تيم واحد هستند و لازم است تعرفه‌هاي پزشكي به طور واقعي ديده شود، تا پزشكان با توجه به سطح معلومات و علاقه خود يك تخصص پزشكي را انتخاب كنند و در آن خدمت کنند.

وي در خصوص منابع مالي اختصاص يافته به سلامت كشور گفت: در سال گذشته از بودجه كشور 44 ميليارد و 800 ميليون تومان از محل هدف‌مندي يارانه‌ها و يك درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص يافت که این رقم قابل توجهی است.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر در کشور يك بيمه پايه و بيمه تكميلي داريم كه لازم است بيمه پايه را مشخص و تكميل كنيم و مقرر كنيم چه خدماتي در بيمه پایه بايد به مردم ارائه شود.

شهرياري با تاكيد بر اينكه دولت بايد پول را در بيمه‌هاي پايه پرداخت كند، افزود: در ارائه خدمات بيمه پايه بايد نظارت مشخص صورت گيرد، از پزشكان مورد اعتماد بر نظارت عمل‌هاي جراحي استفاده شود، استانداردهای درمان را مشخص كنيم تا بهره‌وري در بيمارستانهاي دولتي ارتقاء يابد.

وي در پايان ضمن تاكيد بر اينكه لازم است اختلاف پرداختي بين گروههاي پزشكي اصلاح شود، از پزشكان درخواست كرد در خدمات پاراكلينيكي دانش خود را به كار بسته و با وقت گذاشتن براي بيمار، از به خطر انداختن منابع بيمه‌ ها جلوگيري كنند.