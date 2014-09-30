استفاده مجدد از پساب فاضلاب به حل بحران آب کشور کمک می کند

به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا شقاقي ظهر سه شنبه در همایش مديران کنترل کيفيت آب شرکت‌هاي آب و فاضلاب کشوراظهار داشت: یکی از راه های حل بحران آب در کشور استفاده مجدد از پسآب فاضلاب است.

وی با بیان اینکه ارزیابی جهانی آب و فاضلاب شاخص های آب آشامیدنی دسترسی به آب آشامیدنی سالم است، ابراز داشت: وضعبت دسترسی به آب در کشور مطلوب است.

نماينده رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یکی از شاخص های عدالت را دسترسی به آب آشامیدنی است، عنوان داشت: شاخص های دسترسی به آب در استان های مختلف و روستاهای کشور متفاوت است.

شقاقی با اشاره به اينکه سال گذشته برنامه ايمني آب در برخي استان‌ها به طور پايلوت اجرا شد، اظهار داشت: اين برنامه به صورت مشترک و بين بخشي با همکاري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در 11 استان کشور اجرايي مي‌شود و اجرا و توسعه برنامه در مناطق روستايي نيز در دستورکار است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت نیترات در منابع آبی کشور بسیار مهم است، بیان داشت: وضعیت نیترات در بوشهر و زنجان و سیستان و بلوچستان نگران کننده است.

شقاقي با اشاره به اهداف توسعه هزاره، دسترسي به آب آشاميدني، شاخص مطلوبيت ميکروبي و شيميايي و وضعيت نيترات و فلزات سنگين در آب آشاميدني و با تشريح نمودار دسترسي به شبکه عمومي آب آشاميدني در شهرها و روستاها گفت: شاخص وضعيت ميکروبي در شهر‌ها مناسب است و بيشترين مشکلات مربوط به روستاهايي است که تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نيستند.

وی در مورد چالش های آب گفت: عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، افزایش نیترات در شبکه های آب رسانی،عدم حمایت و پشتیبانی از ایمنی آب از جمله چالش ها است.

شقاقي در خصوص برنامه ايمني آب آشاميدني، رويکرد جديد سازمان جهاني بهداشت و گام هاي اين برنامه گفت: محدوده اجراي اين برنامه از حوزه آبگير تا مصرف است و بهترين روش براي تضمين کيفيت آب محسوب مي‌شود.

نماينده رئيس مرکز مديريت بيماري‌هاي واگير‌دار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نیز در این جلسه بیان داشت: موضوع بيماري‌هاي منتقله از آب در حوزه کنترل بيماريهاي واگيردار بسيار مورد توجه است و پيشرفت در اين حوزه مستلزم تعامل بين دستگاه‌هاي مرتبط با اين بخش است.

محمود سروش گفت: تعداد طغيان‌هاي آب و غذا از سال 86 تا 92 نشان دهنده اين موضوع است که در خصوص طغيان بيماري‌هاي منتقله از آب و غذا حساسيت وجود دارد.

وي افزود: طبق آخرين اطلاعات، سال گذشته 58 درصد طغيان منتقله از غذا و 11 درصد طغيان منتقله از آب و 11 درصد منتقله از آب و غذا و 20 درصد طغيان بر اثر عوامل ناشناخته گزارش شده است.

سروش با بیان اینکه علت عمده آلوده شدن مواد غذایی آب است، عنوان داشت: برای کنترل طغیان بیماری مشترک آب و غذا نیاز به تیم های کنترل است.

نمينده رئيس مرکز مديريت بيماري‌هاي واگير‌دار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مورد انتظارات از آب و فاضلاب گفت: ایجاد شرایط مناسب برای جلوگیری از بروز بیماری های متقله از آب، مشارکت همه جانبه، توجه به بیماری نوپدید نورواک و جلوگیری از آن و استفاده از امکانات شرکت های آب و فاضلاب از جمله انتظارات است.