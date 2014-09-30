جمع آوری 57 میلیارد تومان زکات طی 10 سال اخیر در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای زکات استان با حضور مئسولان ارشد کشوری و استانی اظهار داشت: خوشبختانه روند فرهنگ سازی زکات در استان ایلام روز به روز بیشتر می شود به طوری که از سال 1383 تا 1393 بیش از 57 میلیارد تومان زکات تاکنون در استان جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: پرداخت زکات یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه است که این مهم به خوبی در استان در حال نهادینه شدن است.

امام جمعه ایلام بیان داشت: ائمه جمعه استان و دیگر اقشار مردم و دستگاه های اجرایی استان در راستای محقق کردن فرهنگ زکات تلاش کنند تا بخش ای مشکلات جامعه حل شود.

وی عنوان کرد: اعتبارات مورد نیاز باید در اختیار دستگاه های دینی قرار گیرد تا امورات لازم را پیش ببرند و متاسفانه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی با کمبود اعتبار مواجه هستند که این مهم نیز نیازمند توجه مسئولان کشوری است.

حجت الاسلام لطفی بیان داشت: استان ایلام در دفاع مقدس رشادتهای بی نظیری خلق کرده و جا دارد در این محفل از مردم استان به خاطر صبر و استقامت و پایداری خود تقدیر کرد.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که در هشت سال جنگ تحمیلی بارها مرود هجوم دشمن از زمین و هوا قرار گرفت ولی با استقامت مردم استان خاک کشور حفظ شد.