ظرفیت های هنری کشور در جشنواره ایران آینده ثمر می دهد/"چشم اندار 1404"سند هویت ساز حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از بیست و ششمین نشست روسای مراکز استانی حوزه هنری کشور به میزبانی البرز در مجتمع دشت بهشت محمد شهر کرج در حال برگزاری است.



در این نشست مجید مصلحی مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری، جشنواره های پیش رو را سند هویت ساز حوزه هنری در کشور خواند و بیان کرد: زمانی که کلیه دارایی های هنری حوزه هنری و اثرات آن احصاء و بررسی دقیق شد، لزوم وجود جشنواره تولیدات استانی به منظور هم افزایی بیش از پیش استان ها بیش از پیش احساس می شود.

"چشم انداز 1404" فرصت مناسبی برای ارتقاء سطح عملیاتی استانها است

مصلحی بر رویکرد هویت ساز جشنواره ایران آینده در تحقق سند چشم انداز کشور اشاره کرد و گفت: نتایج و آثار جشنواره چشم انداز 1404در رشد و ارتقای هنر کشور و معطوف ساختن نگاه مردم به این مهم ضروری است.

این مسئول در ادامه به چرایی تفکیک دو جشنواره تولیدات استانی و ایران آینده اشاره کرد و افزود: وجود مخاطبان عام در جشنواره چشم انداز 1404 و وجود مخاطب خاص در جشنواره تولیدات استانها، از اهمیت زیادی برخوردار است.



وی به حرکت های جریان ساز و وجود کانون تغییرات و تحولات مهم در استانها اشاره کرد و جشنواره "چشم انداز 1404" را فرصت مناسب و امتیاز بالایی برای ارتقاء سطح عملیاتی استانها از اهمیت زیادی برخوردار است.



این مسئول در ادامه به لزوم هم افزایی مدیران استانی اشاره کرد و تصریح کرد: مراکز استانی باید برای هم پوشانی و هم افزایی همچنین از بین بردن موانع موجود یکدیگر راه حل ارائه کنند و همچون یک تیم منسجم و هدفمند برای نیل به هدفی مشخص تلاش کنند.



مدیرکل امور استانها و مجلس حوزه هنری یادآور شد: حوزه هنری در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص افق چشم انداز 1404 ایران اسلامی تلاش قابل ستایشی را ارائه کرده است و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، چشم انداز 1404 امری مهم پس از قانون اساسی کشور است که متأسفانه در حوزه های مختلف کشوری کم رنگ شده است.

ارائه برنامه ریزی مدون برای ارتقای سطح دانش خبرسازان عرصه هنر

وی در ادامه این نشست به بررسی راهکارها و شناخت آسیب ها و موانع موجود در برگزاری جشنواره پرداخت و از مدیران استانی خواست از تمام ظرفیت استان های خویش در تحقق مطلوب جشنواره و منویات مقام معظم رهبری استفاده و آن را سر لوحه کار خویش قرار دهند.



این مسئول در پایان تلاش خانواده بزرگ هنر و فعالان عرصه فرهنگ در تعمیق اندیشه سند چشم انداز و تفکر سازی "ایران آینده" را مهم خواند و افزود: برای افزایش آگاهی و جریان سازی هویت "ایران آینده" لازم است تلاشگران و نخبگان عرصه هنر و فرهنگ در این زمینه به خوبی ساماندهی و توجیه محتوایی شوند تا بتوانند بر عموم مردم در کلیه زمینه ها و عرصه های "ایران آینده" هم گام و هم قدم شوند.

در ادامه مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل حوزه هنری جریان سازی خبری در عرصه های مختلف هنری را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: برای اثر گذاری در سطح بالای کشوری نیاز جدی به تحولی عمیق و دانش محور بر پایه ظرفیت های دفاتر حوزه هنری در تمام استان ها داریم که امید است با هدف گزاری مشخص به این مهم دست یابیم.



هادی مولوی دوست اظهار داشت: برای ارتقای سطح دانش تخصصی و کارآمد خبر سازان عرصه هنر باید برنامه ریزی مدونی صورت پذیرد و به همین منظور با برگزاری دوره های تخصصی و کارگاهی و با حضور اساتید به نام این فن گام مهمی در این راستا برداشته می شود.

وی در پایان گفت: مدیران روابط عمومی باید برنامه ریز مدونی برای تعامل سازنده و اثر گذار با جریان های خبری کشوری تداشته باشند.





