به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در همایش تجلیل از 200 سرمایه‌گذار گردشگری در خصوص گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت گردشگری 140 کشور دنیا افزود: براساس شاخص‌های رقابت‌پذیری شامل چارچوب‌های قانونی و سیاست‌ها، زیرساخت و فضای کسب و کار، منابع انسانی، فرهنگی و محیطی رتبه ایران در بین 140 کشور 98 بوده که در مقایسه با سال 2012، 14 تا 16 پله بیشتر شده است.

به گفته وی ایران در این شاخص جزو رده‌های آخر بود و در شاخص زیرساخت و کسب و کار رتبه 96 و در شاخص منابع انسانی، فرهنگی و محیطی رتبه 74 را داشت.

سلطانی‌فر ادامه داد: رتبه ایران در هزینه سفر برای گردشگر خارجی بین 140 کشور اول به دلیل نرخ برابری ریال و دلار اول بوده است.

وی در ادامه به قابلیت‌های بازپرداخت پروژه‌های گردشگری اشاره کرد و افزود: سال گذشته ایران از 4.5 میلیون گردشگر ورودی 5.5 تا 6 میلیارد دلار یعنی 18 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

وی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری در بخش گردشگری در دنیا به شدت رونق گرفته است و باید دولت و مجلس همت کنند و به این موضوع بیش از پیش توجه کنند.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه 80 درصد بودجه امسال کشور جاری و فقط 20 درصد بودجه عمرانی است، گفت: امیدواریم تا در مذاکرات 1+5 براساس منافع ملی و حقوق هسته ای به چارچوب مشخص برسیم تا بتوانیم پایه های تحریم را فرو بریزیم ومشکلات اقتصادی را رفع کنیم.

سلطانی فر افزود: زمانی می گفتند که تحریم ها کاغذپاره است اما در عمل مشاهده کردند که کاغذ پاره نیست و اقتصاد مملکت را فلج کرده است. دولت یازدهم در برهه کنونی با همه توان و چنگ و دندان تلاش می کند تا بتواند فقط امور جاری مملکت را بچرخاند.

وی با بیان اینکه نیمی از سهمیه نفت را با بدبختی می فروشیم اما پول آن را نمی توانیم دریافت کنیم، افزود: پول کشور ما در چین، هند و دیگر کشورها است اما نظارت بر سیستم بانکی دنیا اجازه نمی دهد که این کشورها پول را برای ما ارسال کنند.

سلطانی‌فر با بیان اینکه نخستین پروژه سال 93 که در صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده گردشگری بوده است، در حالی که هنوز صنایع دیگر نتوانسته‌اند این مصوبه را بگیرند.

سلطانی فر با اشاره به رویکرد مطلوب دولت یازدهم به این سازمان گفت: این سازمان برای نخستین بار در مجموعه ساختار شکل گیری یک برنامه 5 ساله در کشور کارگروهی مستقل دارد و زیر مجموعه فرهنگ و هنر نیست.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی در حالی از 29 کارگروه ابلاغ شده، یک کارگروه مستقل دارد که وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان کارگروه مستقل ندارند.

سلطانی فر ادامه داد: ریاست این کارگروه بر عهده رییس سازمان میراث فرهنگی است و وزیران کشور، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نفر از شهرداران شهرهای بزرگ نیز اعضای آن هستند.

وی در ادامه سخنانش به پیگیری‌های مداوم رئیس جمهور از وضعیت گردشگری و پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: با این حساسیت دولت و رئیس جمهور و فضای باثبات و آرامش‌بخش اقتصادی، قطعا در صنعت گردشگری شرایط بهتر خواهد شد؛ اما اینکه تصور شود همه مسائل تا 6 ماه آینده حل می‌شود و بانک‌ها با یک نامه به پروژه‌های گردشگری پول می‌دهند، این‌طور نخواهد بود. در هر حال هر بانکی حافظ سرمایه‌های مردم است و باید روی طرح‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، سرمایه‌گذاری کنند.

سلطانی فر افزود: برای تعیین برنامه ها از همفکری بخش خصوصی استفاده می کنیم و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس به اهداف مورد نظر در راستای توسعه بخش گردشگری دست یابیم.

وی با اشاره به رویکرد بسیار مطلوب دولت و رییس جمهوری به بخش گردشگری گفت: دکتر روحانی در تمامی سفرهای داخلی و خارجی خود بخش گردشگری را به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه مطرح کرده است.