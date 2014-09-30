رایزنی دو مقام بلند پایه ایرانی و کویتی در مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر در دیدار عادل الفلاح، قائم مقام وزیر اوقاف کویت ضمن ابراز خوشحالی از وضعیت رو به رشد روابط دو کشور، گفت: رایزنی‌های صورت‌گرفته میان کشورهای منطقه، این امیدواری را به‌وجود آورده که تلاش‌ها در جهت ایجاد وحدت، ان‌شاالله به نتیجه خواهد رسید.

امیرالحاج ایران با دسته‌بندی اختلافات میان مذاهب اسلامی به سه گروه، گفت: برخی اتهاماتی که نظیر تفاوت قرآن میان اهل تسنن و تشیع مطرح می‌شود، دروغ است؛ دسته دوم محل توافق است، یعنی همه باور دارند که برداشتن خاک از بقیع کار ناصوابی است؛ دسته سوم هم از قبیل اختلافات فقهی است که میان مذاهب اهل سنت هم وجود دارد و جای بحث و بررسی آن‌ها مجامع علمی و دانشگاهی است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر حرام‌بودن توهین به مقدسات مذاهب دیگر از منظر علمای شیعه ادامه داد: ‌اهانت‌کنندگان دو دسته‌اند، یکی عوام‌اند که باید آن‌ها را ارشاد کرد و دیگری دست‌نشاندگان آمریکا و انگلیس هستند که از سوی آن‌ها حمایت می‌شوند.

وی در ادامه افزود: هم‌اکنون این گروه‌های جنایت‌کار تکفیری خطر واقعی هستند و خوشحالیم که با تدابیر مقامات کویتی از ورود این فتنه به این کشور جلوگیری شده است. ایران دارای برنامه‌ای منظم و مناسب در برگزاری حج است.

سرپرست حجاج ایرانی در پایان با اشاره به حضور آقای مهندس سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت، جهت تبادل تجربیات مرتبط با حج و عمره با بعثه کویت اعلام آمادگی و از آقای الفلاح برای سفر به ایران دعوت کرد.

قائم مقام وزیر اوقاف کویت هم گفت: ایران دارای برنامه‌ای منظم و مناسب در برگزاری حج است و ما امیدواریم که بتوانیم از این تجارب بهره ببریم. داعش نماد اهل سنت نیست.

الفلاح با تایید سخنان امیرالحاج ایران در زمینه نحوه مواجهه با اختلافات میان فرق اسلامی، همچنین برای سفر به تهران اعلام آمادگی کرد.

قائم مقام وزیر اوقاف کویت به فعالیت‌های مخرب شبکه‌های ماهواره‌ای نیز پرداخت و ادامه داد: داعش نماد اهل سنت نیست و در ممالک مختلف اسلامی اهل سنت و شیعیان در کمال آرامش با هم زندگی می‌کنند.

