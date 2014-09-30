حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احداث هتل در فرخ شهر در دستور کار است، عنوان کرد: برنامه های مختلفی برای توسعه بخش گردشگری شهر فرخ شهر در دستور کار قرار گرفته است که احداث هتل یکی از مهمترین اقدامات به شمار می رود.

وی افزود: شهر فرخ شهر به واسطه قرار گرفتن در ورودی استان از سمت اصفهان دارای جایگاه بالایی است و باید از این ظرفیت برای توسعه شهر بیشترین استفاده را کرد.

وی بیان کرد: مهمترین جاده ورودی استان از شهر فرخ شهر می گذرد و باید بیشترین مسافران استان از این جاده عبور می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر بیان کرد: هم اکنون پروژه های مختلفی برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در شهر فرخ شهر مطرح است و در حال انجام است.

وی ادامه داد: توسعه بلوار امام رضا یکی از مهمترین اقدامات برای تسهیل در ورود مسافران به شهر فرخ شهر است و این مهم می تواند زمینه ای برای توسعه شهر فرخ شهر به شمار آید.

احداث شهر بازی در فرخ شهر یکی از برنامه های مهم است که در حال برنامه ریزی است

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر گفت: توسعه درختکاری و زیباسازی و احداث شهر بازی در فرخ شهر یکی از برنامه های مهم است که در حال برنامه ریزی است.

حسین کاوه با اشاره به وجود دو تپه در کنار پر تردد ترین جاده استان در شهر فرخ شهر، بیان کرد: با بهره گیری از این دو تپه و احداث مجموعه های تفریحی و زیبا سازی این تپه ها می توان مسافران بسیاری را به این شهر جذب کرد و زمینه را برای توسعه بازار شهر فرخ شهر فراهم آورد.

وی بیان کرد: توسعه حوزه گردشگری برای توسعه شهر فرخ شهر با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیلها از جمله آثار تاریخی منطقه مانند عصارخانه های تاریخی و قلعه تاریخی و... می توان بر روند رشد شهر افزود.

کاوه گفت: در حال حاضر مسافران بسیاری وارد استان می شوند و از کنار شهر فرخ شهر می گذرند اما به علت ضعف در اطلاع رسانی توجهی به شهر فرخ شهر و ظرفیت های گردشگری این شهر ندارند و تمایلی به ورود به شهر فرخ شهر را پیدا نمی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر گفت: باید اطلاع رسانی مناسب برای معرفی جادذبه های گردشگری این شهر انجام شود و با تکمیل پروژه های در نظر گرفته می توان مسافران به شهر جذب کرد.