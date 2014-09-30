بعثه مقام معظم رهبری میزبان ایرانیان مقیم خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سیدعلی قاضیعسکر در همایش «میعاد با ابراهیم» با ابراز تاسف از اینکه جمع زیادی از ایرانیهای مقیم خارج نتوانستند ویزا گرفته و به سفر حج مشرف شوند، ابراز امیدواری کرد این مشکل برای سالهای آینده مرتفع شود.
سرپرست حجاج ایرانی با تاکید بر اینکه نیازمند بازنگری در شناخت اسلام هستیم، اظهار داشت: وقتی به برخی نکات درباره موضوعات مهمی نظیر آشنایی با امام زمان برخورد میکنیم، متوجه میشویم که چهره رحمانی امام زمان(عج) را تحریف و ظهور ایشان را با شمشیر و خشونت آمیخته اند که در نتیجه این تصویر برای برخی جوانترها در شناخت امام زمان خود مشکل ایجاد می کند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با بیان ویژگیهای حکومت امام زمان گفت: در روایات آمده، نخستین چیزی که توسط حضرت صاحبالزمان آشکار خواهد شد، عدالت است؛ یک نمونه از این عدالت در همین مکه دیده میشود که در زمان ایشان به مردم گفته میشود طواف مستحبی انجام ندهند تا امکان طواف واجب حاجیان فراهم شود.
حجتالاسلام قاضیعسکر ویژگی دیگر حکومت مهدوی را ایجاد یک نظام مدیریتی شایسته و درست دانست و افزود: امام زمان(عج) افراد شایسته را به شهرهای مختلف میفرستد و از آنها میخواهد که کشورها را بهدرستی هدایت کنند.
سرپرست حجاج ایرانی با تشریح نگاه اسلام به مسوولیتها که یک نگاه تکلیفمحور است، ادامه داد: بعد از ایجاد مدیریت سالم و صحیح برای اداره جامعه، نوبت به عمران و آبادانی شهرها میرسد؛ در واقع حضرت به امرای خویش دستور میدهد که به آبادانی شهرها بپردازید و در روایت آمده که زمین گنجهایش را آشکار میکند و مردم از همه نعمات آن استفاده میکنند.
ایشان در ادامه بیان داشت: رشد و شکوفایی علم در زمان حضرت(عج) چشمگیر است و اگر علم 27 جز داشته باشد تا ظهور فقط 2 جز آن قابل رویت است و مابقی علوم در عصر حضور حضرت کشف خواهد شد.
سرپرست حجاج ایرانی دیگر ویژگی را امنیت معرفی و اضافه کرد: با ظهور امام زمان، امنیت در سراسر گیتی تامین میشود تا آنجا که گرگ و میش در کنار هم زندگی کنند.
وی افزود: شما تصور کنید این نگاه به امام زمان چقدر با برداشت های غیر منطقی متفاوت است. حکومت امام(عج)، حکومت عدل و عمرانکننده و امنیتبخش است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با تاکید مجدد بر بازنگری در یافتهها نسبت به اسلام، افزود: در روایات آمده است که اگر شرق و غرب عالم را هم بگردید، از این اسلام بهتر پیدا نخواهید کرد، اما اسلامی که توسط پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان ارائه شده باشد، که آن مایه سعادت بشریت است.
ایشان در پایان خواستار شد، شما هر جا که هستید سفیران مکتب اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی باشید و با مراقبت از فرزندانتان بتوانید در گسترش فرهنگ اسلامی موفق و پیروز باشید.
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