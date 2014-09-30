به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی ظهر سهشنبه در دیدار با آتشنشانان مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: متخصصان ایرانی باید برای ساخت نمونه بومی تجهیزات آتش نشانی وارد عمل شوند تا به کشورهای خارجی نیاز نداشته باشیم.
وی گفت: بالابرهایی که برای اطفای حریق به کار میروند، سیستم پیچیدهای ندارند و تولید بومی این تجهیزات باید در دستور کار متخصصان ایرانی قرار بگیرد.
شهردار مشهد با تاكید بر اینكه باید درحوزه آتش نشانی به ظرفیت اسمی برسیم و متناسب با نیاز شهروندان تجهیزات، امکانات و ناوگان توسعه پیدا كند؛ افزود: آموزش ایمنی به شهروندان و پیشگیری باید به صورت جدی پیگیری شود.
وی گفت: تجهیز برجهای مرتفع به سیستم هشدار و اطفای حریق باید مورد توجه باشد و در برجهای مرتفع پایگاهی تحت عنوان آتش نشانی کوچک راه اندازی شود تا در زمان ایجاد حریق در لحظات آغازین اقدام به اطفای آن شود.
مدیرعامل آتشنشانی شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر ساختمانهای بلندی که در شهر هر روز احداث می شوند از دغدغههای سازمان آتش نشانی اند که در زمان ساخت، تاسیسات ایمنی برای آن در نظر گرفته نمیشود كه امداد به اين ساختمان ها نیازمند تجهیزات بینظیر و توان ویژه است.
حسن جعفری افزود: در گذشته سه ایستگاه مجهز به خدمات و تجهیزات نجات بود ولی با تغییر رویکرد تمامی ایستگاهها به خدمات نجات مجهز شدند.
مدیرعامل آتشنشانی شهرداری مشهد در توضیح بیشتر گفت: اقدام به استخدام بهترین سنگنوردان و کوهنوردان حرفهای استان عملي شد كه این تیم 15 نفره به تمامی شهر مشهد خدماترسانی میکنند.
جعفری بيان كرد: تعداد 30 نفر نیروی غواص و 15 نفر متخصص مواد شیمیایی برای مواقع ضروری به استخدام این سازمان در آمدند که همگی دارای مدارک دانشگاهی و تخصص لازم در این حرفه هستند.
مدیرعامل آتش نشانی شهرداری مشهد تصریح کرد: بالابرهای مدرن خریداری كرده ايم که هنوز تحویل مان نشده همچنین 7 بالابر بزرگ داريم كه 5 عدد آن بین 25 تا 30 سال عمر دارد.
وی توضيح داد: برای تعمیر و تضمین امکانات پیشرفتهای ازخارج خریداری کردیم و مجبور به پرداخت هزینه اسکان، ایاب و ذهاب و قطعات به کشورهای خارجی هستیم که در این حوزه چارهای جز پذیرایی از تکنسینهای شرکتهای سازنده در ایران نداریم.
به گفته جعفری با پیشرفت شهر، نیازمند تجهیزات بیشتر و 250 نفر نیروی انسانی جديد در آتش نشانی هستیم.
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