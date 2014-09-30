شاخصهای عملیاتهای امداد و نجات در شهر کرمان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی در مراسم گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی که ظهر امروز با حضور فرمانده انتظامی استان،رییس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر،قائم مقام شهردار، معاون سیاسی امنیتی فرماندار، مدیران شهرداری و همچنین آتش نشانان برگزار شد، از خدمات ارزشمند آتش نشانان تقدیر و تشکر به عمل آورد و افزود: خوشبختانه آتش نشانان با استفاده از توان، ظرفیت و تجهیزات موجود توانسته اند به خوبی در هنگام مواجهه با حوادث از جان و مال مردم محافظت نمایند.

وی همچنین به سختی کار آتش‌نشانان اشاره کرد و گفت: حرف زدن در خصوص کار آتش‌نشانی بسیار سخت است، چرا که کار آتش نشانان کمتر از کار سربازان جبهه و جنگ نیست و در واقع آنها با اخلاص و احساس مسئولیت، به امر خطیر خدمت رسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث می پردازند.

سیف الهی تصریح کرد:در واقع روز ملی آتش نشانی روز قدر دانی از تلاش ها و رشادت های افرادی است که از جان و آسایش خود در راه حفظ و صیانت از جان و آسایش مردم می گذرند و بدون هیچ چشمداشتی جان خود را برای نجات جان دیگران به خطر می اندازند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان نیز در این آیین ضمن تبریک روز آتش‌‌نشانی و ایمنی گفت: آتش‌نشانان در تمام حوادث همواره به شوق خدمت خالصانه به هم‌نوعان‌شان، جان خود را به خطر می‌اندازند تا سلامتی را به مردم هدیه کنند.

علی مؤمنی افزود: آتش‌نشانان همگی سوگند یاد کرده‌اند، با این شعار که "سعی کنیم یک نفر بیش‌تر زنده بماند"، از جان خود بگذرند.

وی ادامه داد: انداختن یک پلاک در گردن آتش‌نشانان، به منزله‌ی 8 سال دفاع مقدسی بود که جوانان ما پلاک به گردن انداختند و از مملکت خود دفاع کردند، چراکه آتش‌نشانان نیز با انداختن این پلاک به گردن خود، از خون، جان و مال مردم و سرمایه‌ی کشور حفاظت می‌کنند.

در این نشست ضمن ترفیع درجه‌ی 7 نفر از پرسنل آتش‌نشانی، از 5 نفر از پرسنل بازنشسته‌ی این سازمان به‌طور نمادین تجلیل شد.

در پایان این آیین نیز از سوی شهردار کرمان و فرمانده نیروی انتظامی استان، لوح تقدیر به علی مؤمنی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان اهدا شد.