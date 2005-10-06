راهي براي خريد هواپيماي نو وجود ندارد// مافيايي در خريد هواپيما نداريم

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود كشاورزيان كه قريب به پنج سال است سكان هدايت مديريت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) را برعهده دارد، شنبه هفته آينده( دوروزديگر) با برگزاري مراسم توديع وي در محل اين شركت به طور رسمي با كارمندان، معاونان و وزير راه وترابري خداحافظي خواهد كرد.

كشاورزيان به همين منظور روز چهارشنبه خبرنگاران را به محل شركت هواپيمايي هما فرا خواند تا درد و دل فعاليت پنج ساله خود در هواپيمايي هما را بيان كند.

مديرعامل هواپيمايي هما در ابتدا با بيان اين جمله كه" يك سوژه خبرنگاران رفت"، خاطره اي از زمان دولت خاتمي رييس جمهور سابق ايران مي گويد:" من به همراه معاونانم هميشه تمايل داشتيم كه هزينه حمل مطبوعات به شهرستانها را افزايش دهيم كه خاتمي با آن مخالفت مي كرد. حتي يكي دو بار هم ، آزمايشي اين كار را انجام داديم ولي به محض مخالفت رييس جمهور وقت ايران، بازهم نرخ حمل مطبوعات را به قيمت اوليه بازگردانيدم".

كشاورزيان معتقد است كه تعرفه فعلي حمل مطبوعات به شهرستانها از طريق هوايي به ميزان حقوق كارگري كه آنها را جابه جا مي كند، نيست.

وي سپس خطاب خود را خبرنگاران قرار مي دهد و تصريح مي كند: در انتشار اخبار و اطلاعات بايد ملاحظاتي مدنظر قرار گيرد به طوري كه همواره مصالح ومنافع ملي در انتشار اخبار بايد رعايت شود.

"روزنامه ابراز اطلاع رساني است وابراز اعمال قدرت نيست . چرا كه اگر اين طور باشد، انحراف آشكار در روزنامه نگاري واطلاع رساني است".

اين مطلب را نيز كشاورزيان در ادامه گفت و با اشاره به برخي رسانه ها خاطرنشان مي كند:" درشت نوشتند يك هزار نفر از مهمانداران هما به مديريت اين شركت انتقاد دارند. پس از انتشار اين خبر با عضو شوراي سياست گذاري آن روزنامه تماس گرفتم وگفتم اگر مي شد قبل از انتشار اين خبر دروغ و بي اساس - چرا كه هما اصلا يك هزار مهماندار ندارد- نظرات ما را هم مي پرسيديد، بد نبود".

مديرعاملي فعلي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) با اشاره به برخي اخباري كه نبايد منتشر مي شده است، توضيح مي دهد:" در شوراي اقتصاد تصويب مي شد كه هواپيمايي را با قيمت ... خريداري شود و بر طبق توافق، مقرر مي گرديد كه تا خريد هواپيما قطعي نشده، جزييات اين مصوبه منتشر نشود، اما پس از مدتي ، شاهد انتشار جزييات آن در رسانه ها بوديم كه ما را نيز در خريد هواپيماي فوق با مشكل مواجه كرد".

وي در ادامه صحبت هاي حاشيه اي خود را كنار گذاشت و درباره مجموعه هما سخن گفت.

كشاورزيان با اشاره به اين كه براي پيگيري حل مشكل مهمانداران هما بارها با سازمان مديريت و برنامه ريزي مكاتبه و مذاكره كرده است، مي گويد: اصلاح در برخي پرداخت ها و كمتر كردن اختلاف حقوق هاي اقشار مختلف در هما بايد در دستور كار مديريت جديد اين شركت قرار گيرد.

كشاورزيان، اصلاح ساختار هما، بهسازي ناوگان حمل ونقل هوايي هما، تشكيل شركت هاي تخصصي وابسته به صندوق بازنشستگي هما و ايجاد هويت سازماني كاركنان را از مهمترين اقدامات صورت گرفته در مديريت خود در اين شركت هواپيمايي ذكر مي كند و تصريح مي كند: عمر ناوگان هواپيمايي هما 20 تا 21 سال است كه اين متوسط عمر ناوگان در دنيا حدود 12 سال مي باشد.

مديرعامل فعلي هما ، خريداري و ورود 17 فروند هواپيماي فوكر وايرباس به ناوگان هوايي هما ظرف پنج ساله گذشته را خاطرنشان مي كند و اظهار مي دارد: در اين مدت هواپيماهاي جوان تر و با مصرف سوخت كمتر را جايگزين هواپيماهاي پير ومسن كرديم.

وي تاكيد مي كند: در شرايط فعلي، ايران راهي براي خريد هواپيماي نو ندارد تا اين كه شرايط سياسي بهبود و تغيير كند.

وي اين مطلب را نيز مي گويد: با كنار گذاشته شدن تحريم، خواهيم توانست هواپيماي نو خريداري كنيم كه اين نيز آرزوي همكاران ما در هما است.

كشاورزيان،فرسودگي ناوگان حمل و نقل هوايي را مهمترين مشكل پيش رو بيان مي كند و مي گويد: در صورتي كه بحث نوسازي ناوگان هوايي هما حل شود، خيلي از مشكلات ما از جمله نقص فني هواپيما برطرف خواهد شد . در كنار اين مساله نيز خدمات هما نيز به چشم مسافران خواهد آمد.

مديرعامل شركت هواپيمايي هما با بيان اين كه "انسان بايد هزينه تصميمات خود را بپردازد" خاطرنشان مي كند:" وقتي ما انقلاب كرديم تا از زير بار آمريكا وديگر كشورها خارج شويم، طبعا هزينه هاي اين انقلاب را نيز بايد بپذيريم ودر برخي از اوقات بايد فشارها و زورگويي ها را نيز متحمل شويم.

خبرنگاران از كشاورزيان چند پرسش نيز داشتند.

وي در پاسخ به پرسشي مي گويد: دولت در سال جاري بالغ بر 400 ميليون دلار به شركت هواپيمايي هما اختصاص داده تا هواپيمايي دست دوم و اگر شد دست اول خريداري كند.

كشاورزيان تصريح مي كند: تحريم ايران از سوي امريكا در خريد هواپيماي نو همواره ما را رنجانده است . اما در برخي از اوقات برخي شركت هاي هواپيمايي توانسته اند تحريم را دور بزنند و هواپيماي جوان با قابليت پرواز بالا خريداري كنند.

وي با اشاره به خريداري هواپيماي تشريفاتي دولت از يك شركت فرانسوي اظهار مي دارد: وقتي مذاكرات براي خريد اين هواپيما شروع شد ما پيش پرداختي نيز بابت آن به فرانسوي ها داديم وحتي هواپيماي فوق با پول ما تبديل به "VIP" شد،ولي آنها در هنگام تحويل هواپيما به تمام توافقات خود پشت كردند و آنرا به ايران نداند.

مديرعامل شركت هواپيمايي هما با بيان اين كه فرانسوي ها بايد شش ماه قبل هواپيماي تشريفاتي دولت ايران را تحويل مي دادند، خاطرنشان مي كند: دو بار عليه آن شركت فرانسوي در دادگاه بين الملل شكايت كرده ايم و اميدواريم كه راي به نفع ما صادر شود.

خبرنگاري مي پرسد: آيا ظرف پنج سال گذشته مافياي در خريد هواپيما وجود داشته كه از اين بابت پورسانت دريافت كند؟

كشاورزيان پاسخ داد: با اطمينان مي گويم كه عوامل بيروني در خريدهاي هواپيمايي هما نقشي نداشته اند و خريدهاي ما نيز در نوع خود خوب بوده وسعي كرده ايم كه با قيمت پائيني آنها را خريداري كنيم. بدين ترتيب، مافياي در خريد هواپيماهاي هما وجود نداشته است.

وي مي گويد: درصورتي كه مافياي وجود داشت خود آنها نيز از ما حمايت مي كردند و نمي گذاشتند كه اين همه تبليغات سوء عليه هما انجام شود .

خبرنگار ديگري اين پرسش را از كشاورزيان كرد كه پس از رفتن از هما در كدام سازمان و يا شركت مشغول فعاليت خواهيد شد كه وي پاسخ داد: 25 سال است كه در سمت هاي مختلف فعاليت كرده ام و هم اكنون مي خواهم مدت كوتاهي استراحت كنم وبه انتظار سرنوشت نيز بايد نشست.

وي در پاسخ به پرسش ديگري نيز مي گويد: مديريت من ، مديريتي ميني بوسي و اتوبوسي نيست ونخواهد بود . همواره سعي كردم هر جايي كه رفتم تنها بروم.

در حاشيه برگزاري نشست خبري داوود كشاورزيان با خبرنگاران، وي به خبرنگار"مهر" گفت: مي خواهم از اين پس خبرنگار افتخاري خبرگزاري "مهر" باشم و به اين خبرگزاري بيايم.