کمبود سرانه فضای سبز در مازندران نگران کننده است/ 300 هزار اصله نهال غرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی تاکامی بعد از ظهر سه شنبه در نشست كميته فضاي سبز استان گفت: امسال با همفكري و راهبرد كميته فضاي سبز استان تا اندازه زيادي سعي خواهيم کرد تا با اين چالش ها مقابله كنيم و در ابتدا از كارشناسان فضاي سبز خواهيم خواست تا روش محاسبه دقيق سرانه فضاي سبز را برمبناي فرمول محاسباتي استانهاي تهران و يزد تهيه و در اختيار اين كميته قرار داده تا در نحوه محاسبه سرانه فضاي سبز در استان يكسان سازي صورت پذيرد.

وي همچنين از تشكيل كميته فضاي سبز در هر شهر با مديريت فرماندار خبر داد و با اشاره به حمايت هاي استانداري از توليدات سازمانها افزود: سرمايه گذاري در گلخانه هاي بومي از لحاظ اقتصادي و سازگاري گلها و نهالهاي بومي با شرايط اقليمي منطقه بسيار مرقوم به صرفه است.

وی با بيان اينكه هدف اصلي ما توانمند سازي شهرداريها در ايجاد درآمد پايدار است، خاطرنشان کرد: سازمان مي تواند براي تقويت بنيه مالي خود از طريق فروش درخت و درختچه مازاد بر احتياج شهر و شهرداري و فروش گل و گياه حاصله از باغات و پاركهاي تحت كنترل با نرخ كنترل شده توسط هيات مديره سازمان با رعايت مقررات موضوعه به ديگر سازمانهاي استان كسب درآمد کنند.

محمدي تاكامي افزود: درختان ضمن اينكه محيطي زيبا وسالم را فراهم مي كنند ضامن سلامتي روح ونشاط افراد نيز هستند،هردرختي كه كاشته ميشود قدمي است كه درجهت سرسبزي و آباداني محيط شهر برداشته مي شود.

مدیرکل دفتر شهری استانداری مازندران بیان داشت: لذا در همين خصوص جهت تأمين نهالهاي بومي مورد نياز استان نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان جنگل ها و مراتع استان اقدام گردد و سازمانها هم موظفند تا ظرفيتهاي شهر خود را مشخص و بر اساس آن كاشت صورت پذيرد.

محمدي تاكامي از كاشت 300 هزار اصله نهال در قالب طرح نهال كاري انبوه در شهرهاي استان طي روزهاي آينده خبر داد و از اداره منابع طبيعي استان خواست تا نسبت به واگذاري زمينهاي منابع طبيعي،نهالستانها و عرصه هاي داراي توان توليد نهال به شهرداريها اقدام کنند.

جمال باقري نسامي نماينده شوراي شهر در شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري گفت: از سازمانها براي افزايش ظرفيت توليد و از دانشگاهيان جهت بهينه كردن توليدات مي توان استفاده كرد .

نماينده شوراي اسلامي شهرساري در شوراي سازمان گفت سازمانها بايد جهت افزايش سرانه فضاي سبز نسبت به شناسايي اراضي متروكه حريم شهر، باغات سطح شهر، ايجاد كمربند سبز ،اجراي طرح بام سبز و باغ بام جهت احداث فضاي سبز اقدام کنند.

وي پيشنهاد داد: يك سايت دائمي نمايشگاه گل و گياه و نهال با همكاري دانشگاههاي علوم پزشكي و علوم كشاورزي و سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري فعال شود.

رجبي مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز ساري ضمن اعلام احداث و بازپيرايي چندين پارك در سطح شهر تا پايان سال جاري در ساري تصريح كرد: شهري توريستي مثل ساري نيازمند توسعه و رشد فضاي سبز است و بر همين اساس سازمان در تلاش است تافضاي سبز ساري تا پايان امسال افزايش چشمگيري يابد.

رجبي با اشاره به برخي برنامه هاي اقتصادي سازمان پاركها و فضاي سبز ساري نيز اظهار داشت: يك سري اقدامات براي كسب درآمدهاي پايدار انجام خواهيم داد به طوري كه در حوزه تخصصي فضاي سبز و گردشگري پتانسيل هايي ايجاد خواهيم كرد تا در دراز مدت براي سازمان منابع مالي بدست آورند.