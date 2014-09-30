اصفهان برای نخستین بار میزبان جشنواره ملی قران و عترت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی ظهر امروز در نشست خبری بیست و نهمین جشنواره ملی قران و عترت اظهار داشت: این جشنواره با هدف نشر و گسترش فرهنگ متعالی قران کریم در دانشگاه ها از طریق ایجاد فضای رقابتی در میان دانشجویان، هر ساله در رشته های مختلف قرانی برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: گذشت زمان در غنای این حرکت فرهنگی افزوده و کیفیت برگزاری آنرا ارتقاء داده است.

دبیر علمی و اجرایی بیست و نهمین جشنواره ملی قران و عترت خاطرنشان کرد: نخستین دوره مسابقات قرانی در سال 64 توسط جهاد دانشگاهی پایه‌گذاری شد و تاکنون این مرکز متولی برگزاری بیست و پنجمین دوره از این مسابقات بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیست و هشتمین دوره جشنواره ملی قران وعترت به همت جهاد دانشگاهی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، بسیج دانشجویی و دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور برگزار شده است.



دانشگاه پیام نور پس از 28 دوره برگزاری جشنواره میزبان این مراسم شد

یوسفی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر جشنواره به صورت چرخشی به میزبانی دانشگاه های مختلف برگزار می شود و تا قبل از آن تنها جهاد دانشگاهی برگزار می کرد، بیان داشت: دانشگاه پیام نور اصفهان برای نخستین بار میزبان جشنواره ملی قران و عترت شده است.

وی اعلام کرد: مسابقات حفظ و قرائت قران کریم دانشجویان از جمله برنامه های دیرپایی است که در حوزه ترویج آموزه های دینی و قرانی در دانشگاه ها برگزار می شود.

دبیر علمی و اجرایی بیست و نهمین جشنواره ملی قران و عترت اظهار داشت: این جشنواره به منظور فراهم آوردن زمینه هایی جهت انس بیش از پیش دانشجویان با کلام انسان ساز الهی و مفاهیم تعالی بخش آن و همچنین نشر و بسط فضای معنوی و عطر آگین قران در محیط دانشگاهی همواره مورد اهتمام دانشجویان و مسئولان فرهنگی دانشگاه بوده است.

وی به اهداف کلی جشنواره اشاره کرد و افزود: ایجاد فضای عرفانی و معنوی در دانشگاه و تبیین و تعمیق معارف قران و عترت، ایجاد انگیزه جهت کسب معارف قرانی در قالب های مختلف (شفاهی، کتبی، پژوهشی، فناوری، ادبی و هنری)، فراهم ساختن زمینه مناسب و مطلوب جهت رقابت سالم و اثربخش در حوزه های قران وعترت از جمله اهداف برپایی جشنواره است.

یوسفی اظهار داشت: فراهم آوردن زمینه شرکت موثر و عالمانه دانشجویان علاقه مند در عرصه های مختلف قرانی و ایجاد بستر خلق راهکارهای جدید و نوآورانه و شکوفایی برای توسعه فرهنگ قران و عترت از دیگر برگزاری هدف است.

وی محورهای جشنواره را بخش شفاهی، کتبی، پژوهشی ، فناوری ، ادبی و هنری اعلام کرد و گفت: قرائت به روش تحقیق، قرائت به روش ترتیل ، حفظ پنج جزء، 10 جزء و بیست جزء و حفظ کل قران، دعاخوانی و مداحی ،آئین سخنوری و اذان و صحت قرائت قران از این جمله است.

رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان گفت: ترجمه و مفردات قرانی، سیره معصومین(ع)، آشنایی با مفاهیم قران کریم، قرآن شناسی، آشنایی با احادیث و ادعیه و احکام از محورهای بخش کتبی است.

وی همچنین به خوشنویسی، نقاشی، فیلم کوتاه، نماهنگ، عکس، تذهیب، معرق، طراحی پوستر و پویانمایی در بخش هنری جشنواره اشاره کرد و افزود: شعر ، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی ، فیلم نامه نویسی در بخش ادبی فتولید نرم افزار و وبلاگ نویسی در بخش فناوری و مقاله قران و عترت در بخش پژوهشی از محورهای این جشنواره است.