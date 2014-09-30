به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از مهندسین هوا و فضا وزارت دفاع با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم تکرار و تأکید شده است شکر نعمت پروردگار است، عنوان کرد: انسان در ابتدا وظیفه دارد نعمتهای الهی را بشناسد و سپس در برابر خدا خضوع و خشوع داشته و سوم اینکه نعمتهای الهی را قدر دانی کند.
وی با بیان اینکه در 73 جای قرآن کریم مسئله شکر نعمت از پروردگار ذکر شده است بیان داشت: خداوند فرموده است شکر نعمت موجب افزایش نعمت شده و کفران باعث عذاب سخت و دردناک است.
استاد برجسته حوزه در ادامه با طرح این سئوال که بزرگترین نعمت الهی چیست بیان داشت: به فرموده امام صادق(ع) ولایت اهل بیت(س) نعمتی عظیمی است که در سرنوشت انسانها تاثیر فراوان دارد و پیروی و شناخت سیره اهل بیت(س) برای بشریت بسیار مهم است.
آیت الله نوری همدانی در ادامه به برکات انقلاب اسلامی اشاره و بیان داشت: اولین برکات انقلاب اسلامی را شناساندن اسلام ناب است.
وی ادامه داد: در دوران پهلوی اسلام منزوی و به حاشیه رانده شده و نوعی بدفهمی نسبت به اسلام وجود داشت اما امام خمینی(ره) اسلام ناب را به عرصه زندگیها وارد کرد.
صدای اسلام از قم به کل جهان خواهد رسید
این مفسر قرآن کریم در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه قم بیان داشت: بر اساس روایتی از امام صادق(ع) در آخر الزمان علم از نجف و کوفه برچیده میشود و بساط علم در قم برپا شده و صدای اسلام از این شهر به کل جهان میرسد به طوری که حتی یک نفر باقی نمیماند که صدای اسلام ناب را نشنود.
وی بیان کرد: امام خمینی(ره) در سایه اسلام ناب محمدی ولایت فقیه را برگرداندند زیرا وقتی حکومتی جدید شکل گرفت نیازمند حاکم است که در نبود پیامبر و امام معصوم(س) نائب امام هستند که بر مردم ولایت دارند.
آیت الله نوری همدانی شناساندن چهره استکبار را از دیگر اقدامات امام بیان و افزود: مردم قبل از انقلاب در برابر آمریکا و اروپا به نوعی احساس خودباختگی میکردند و آنها را به عنوان ابرقدرتهایی میدانستند که برای زندگی راحت باید از این کشورها پیروی کرد.
وی ادامه داد: امام واژه استکبار را وارد ادبیات ایران کرد و چهره استکبار را به دنیا نشان داد و به مردم فهماند که اروپا و آمریکا فرهنگ و سیاست و اقتصاد ما را قبضه گرفتهاند.
مرجع تقلید شیعیان ایجاد خودباوری را از دیگر اقدامات امام عنوان و بیان داشت: در دوران پهلوی مردم زیر سیطره استکبار و استبداد دانسته و خود را در برابر آنها ذلیل و حقیر میدانستند اما امام خوباوری را در بین مردم ایجاد کرده و در حال حاضر موفقیتهای علمی و دستیابی به فناوری هستهای از جمله ایجاد همین خودباوریها است.
امام فرهنگ ایثار و شهادت را وارد فرهنگ جامعه کرد
وی زنده کردن فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر اقدامات مهم امام برشمرد و ادامه داد: تا قبل از انقلاب فرهنگ شهادت تنها به واقعه عاشورا معطوف میشد اما امام فرهنگ ایثار و شهادت را وارد فرهنگ جامعه کرد و امروز این فرهنگ برای هر فردی به نوعی افتخار است.
استاد حوزه علمیه قم انقلاب شکل گرفته در برخی از کشورها همچون یمن و همچنین انتفاضه فلسطین را ناشی از فرهنگ عاشورا و زنده کردن فرهنگ ایثار و شهادت دانست.
وی ولایت فقیه را از جمله نعمتهایی عنوان کرد که باید شناخته و شکر نعمت آن به جا آورده شود.
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