دبیر استانی هفته کتاب تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در حکمی سید موسی حسینی کاشانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز را به عنوان دبیر استانی هفته کتاب معرفی نمود.



در متن این حکم خطاب به حسینی کاشانی آمده است:



با توجه به در پیش بودن "بیست ودومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی " ونیز لزوم برنامه ریزی هرچه مؤثرتر در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه ،بنا به پیشنهاد دبیر محترم اجرایی بیست ودومین هفته کتاب،به موجب این حکم به عنوان"دبیر استانی هفته کتاب" منصوب می شوید.



امید است با همکاری،تعامل و نیز جلب مشارکت همه نهادها و دستگاه های فرهنگی دولتی و غیر دولتی شاهد برگزاری هرچه شایسته تر این دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی در سطح استان های مختلف کشورباشیم.