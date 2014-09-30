به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی ظهر سه شنبه در حاشیه استقبال از گردشگران خارجی در ایستگاه راه آهن شهر زنجان افزود: نخستین تور گردشگران شامل 65 نفر گردشگر از کشورهای مختلف قبل از ظهر سه شنبه از طریق راه‌آهن شمال‌غرب وارد زنجان شدند.



وی ادامه داد: گروه 65 نفره گردشگران از کشورهای آلمان، روسیه، سوئیس، انگلستان، استرالیا، ایتالیا، سنگاپور و بلژیک هستند و قرار است از آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان بازید کنند.



عباسی افزود: این گردشگران بعد از حضور در موزه رختشویخانه به سمت شهرستان سلطانیه حرکت کردند تا از آثار تاریخی این شهرستان بخصوص گنبد سلطانیه بازید کنند.



معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه زنجان طی ماه‌های آینده میزبان چند تور دیگر گردشگری خارجی خواهد بود افزود: گردشگران خارجی در نخستین مقصد سفر خود به ایران، زنجان انتخاب کرده و در اولین مرحله بازدید از سایت‌های گردشگری این استان به موزه رختشویخانه زنجان رفتند.



عباسی افزود: گردشگران خارجی پس از حضور در زنجان، عازم استان‌های یزد، اصفهان، فارس و تهران خواهند شد.

گفتنی است قرار بود گروه گردشگران خارجی ساعت 8 صبح وارد استان زنجان شوند که با سه ساعت تاخیر در ساعت 11.15 وارد ایستگاه راه آهن شهر زنجان شد.