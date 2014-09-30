علی اکبر صالحی روز سه شنبه در سفر یک روزه به قزوین برای امضای تفاهم نامه راه اندازی مرکز پرتودهی صنعتی در حاشیه بازدید از سایت آموزشی سازمان انرژی اتمی در منطقه الموت شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجموعه با 185 هکتار وسعت برای فعالیت های علمی و آموزشی پیش بینی شده بود و در شرایط کنونی به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری انجام شده در اختیار استان قزوین قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این سایت که در منطقه خوش آب و هوای الموت واقع شده و چشم انداز زیبایی به طبیعت منطقه دارد می توان مجموعه های آموزشی، تفریحی و گردشگری ایجاد کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: این مجموعه می تواند به عنوان یکی از گزینه ها در تغییر کاربری در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد تا برای توسعه و رونق گردشگری استان و منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: در این مجموعه 85 اتاق و سوئیت ساخته شده و چند سوله و تاسیسات مناسب دارد که در صورت نوسازی و احیا می تواند به مجموعه اقامتگاهی زیبایی تبدیل شود که امیدواریم در توافق نهایی به نتیجه مطلوبی برسیم.

صالحی یادآور شد: تاکید و اولویت ما این است که پس از واگذاری کار اجرایی برای نوسازی با سرعت آغاز شود و فقط به نقل و انتقال اسناد و مالکیت مجموعه محدود نشود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: مردم منطقه هم باید از منافع آبادانی این سایت برخوردار شوند و خود را در احیای مجموعه سهیم بدانند.

صالحی گفت: این مجموعه می تواند توسط بخش خصوصی توانمند احیا و نوسازی شود تا در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تاثیرگذار باشد و قابلیت استفاده برای آموزش و پرورش و سازمان ورزش را نیز داشته باشد.

سایت آموزشی انرژی اتمی ایران در سال 66 به عنوان مرکز آموزشی و رفاهی احداث شده است. این مجموعه در محدوده 100 کیلومتری شرق قزوین در منطقه الموت شرقی نزدیک شهر معلم کلایه مرکز واقع شده است.