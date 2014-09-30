شعب بانک های خصوصی در ملارد تأسیس شود/ تسهیل در ارائه وام بهسازی منازل روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سلیمانی راد ظهر امروز در جلسه شورای بانکهای ملارد اظهار داشت: امروزه برخی از امکانات و تجهیزات نظیر رایانه، اینترنت، سیستم بانکی و... گره عمیقی با زندگی بشر خورده است بطوریکه نبود آنها ارتباطات و کارهای روزمره مردم را دچار اخلال جدی می کند.

این مسئول سیستم بانکی را یکی از نیازهای ضروری مردم در قرن حاضر برشمرد و تاکید کرد: با توجه به نیاز روزافزون جامعه به خدمات بانکی، بانکها باید تعامل بیشتری با مجموعه ادارات و دستگاه های شهرستان داشته باشند تا بتوان نیاز مردم را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت رفع کرد.

وی گفت: ازآنجا که بخش عمده ای از حیات سیستم بانکی به سپرده گذاری مردم و سرمایه داران بستگی دارد لذا انتظار می رود بانکها نیز از طریق اعتمادسازی و تقویت خدمات خود تلاش بیشتری در جلب مراجعین داشته باشند تا میل و رغبت بیشتری برای سپرده گذاری در بانکها ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ملارد یکی از مشکلات قابل توجه این شهرستان را کمبود شعب بانکهای خصوصی، تجاری و تخصصی برشمرد و ادامه داد: به منظور رفع این مشکل جلساتی برگزار شده که با توجه به سیاستهای بانک مرکزی و حرکت به سوی شهروند الکترونیک، موضوع ایجاد بانک الکترونیک در دستور کار بانکها قرار دارد و توسعه خدمات الکترونیکی بزودی محقق خواهد شد.

سلیمانی راد افزود: با توجه به قانون توسعه خدمات الترونیک، ادارات خدمات رسان ملزم به رعایت این قانون هستند.

گفتنی است، پیگیری تاسیس شعب بانک های خصوصی، ارائه تسهیل در پرداخت وام های ازدواج و خوداشتغالی به متقاضیان، افزایش تعامل میان بانکها و ادارات، تسهیل در ارائه وام های بهسازی منازل مسکونی روستائی و.... از جمله مصوبات این جلسه بود.