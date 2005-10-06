رئيس مجمع ملي عراق، ايران را به دست داشتن در ترور حكيم و خويي متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الانباء كويت ، حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق درجمع نمايندگان پارلمان كويت درادامه ادعاهاي واهي خود افزود: بغداد اسناد و مدارك محكمي درخصوص دست داشتن ايران در ترور آيت الله سيد محمد باقر حكيم(رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق) و عبدالمجيد خويي دردست دارد.

اين روزنامه درادامه نوشت: حسني كه روزگذشته به سفر 4 روزه خود به كويت پايان داد، به نمايندگان گفت : ايران با توجه به ديدگاه معروف حكيم و خويي درخصوص قوميت عربي عراق ، براين باوربود كه اين دو با جهتگيري و رويكرد آينده اش در قبال عراق هماهنگي ندارند.

وي درادامه مدعي شد حكيم و خويي اهداف و برنامه هايي دردست داشتند كه با اهداف وسياست هاي ايران كه بيانگر قوميت ايراني است، سازگاري نداشت.

رئيس مجمع ملي عراق كه از اقليت عرب هاي سني عراق است، درادامه ادعاهاي بي اساس و واهي اش مدعي شد: ايران دروراي شماري از انفجارهايي است كه روزانه درنقاط مختلف عراق در حال وقوع است و اين مساله خودقاطعانه بيانگر وجود دست هاي ايراني براي دامن زدن به بحران درعراق است.

وي درادامه ادعا كرد: دخالت ايران درعراق براي هرعراقي واضح است، ايران توانسته است با توجه به اوضاع ناامن و متشنج عراق شبه نظامياني را تشكيل دهد.

حاجم الحسني ادعاهاي بي اساس خود را درپاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري فرانسه بيان كرد ويك نماينده كويتي كه دراين ديدار حضور داشت با تاكيد بر اينكه الحسني چنين اظهاراتي را بر ضد ايران مطرح كرده است، خواستار آن شد كه نامش فاش نشود.

شايان ذكر است آيت الله سيد محمد باقر حكيم در پايان ماه آگوست(مرداد) بدنبال وقوع انفجاري به همراه هشتاد تن از زائران درنجف اشرف به شهادت رسيد اما عبدالمجيد خويي كه فرزند آيت الله ابوالقاسم خويي يكي از روحانيون برجسته شيعه عراقي است و درسال 1992 درگذشت ، در آوريل (فرودين)سال 2003 درهمين شهر ترور شد.



رهبران شيعه و مقامات عراق تاكيد كردند گروه هاي سلفي ، طرفداران حزب بعث و بازماندگان رژيم سرنگون شده صدام در وراي اين ترور دست داشتند و ايران را از هرگونه اتهام در اين زمينه مبرا دانستند معلوم نيست كه حاجم الحسني بر اساس چه مستندات و مدارك و اصولا با چه هدفي چنين اظهارات بي پايه و اساسي را آن هم دريك كشور عربي بر زبان جاري كرده است .



با نگاهي به اظهارات اخير سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان و اتهامات بي اساس وي بر ضد ايران و نگراني هاي رژيم هاي عرب از مفاد پيش نويس قانون اساسي عراق و آنچه آنها خطر نابودي قوميت عرب توصيف كرده اند، مي توان اظهارات الحسني را دراين چارچوب ارزيابي كرد كه وي دقيقا همسو با مواضع اخير برخي كشورهاي عربي عمل كرده است.

سيد عبدالعزيز حكيم رئيس كنوني مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در آن زماني كه برخي ايران را به دست داشتن در ترور برادرش متهم مي كردند،تاكيد كرده بود: ايران هرگز در ترور برادرش آيت الله محمد باقر حكيم دست نداشته است ، بلكه عوامل حزب بعث عراق و طرفداران صدام عامل اصلي اين فاجعه هستند.



حكيم تاكيد كرد كه شايعات برخي رسانه هاي عربي و اروپايي و متهم كردن ايران از سوي رسانه ها به دست داشتن در شهادت آيت الله محمد باقر حكيم در انفجار خونين نماز جمعه شهر نجف در سال گذشته ، كذب محض و افترا بستن به ايران است.



