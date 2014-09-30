افزایش 8 درصدی ارزش صادرات منطقه ویژه پارس

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد رحیمی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارس جنوبی از مناطق بسیار مهم و حیاتی کشور در زمینه اقتصادی و انرژی است و گمرک دراین منطقه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که برای تسهیل در اجرای امور گمرکی تلاش می‌کنیم.

وی از تلاش برای بهبود فعالیت‌های صادرات و واردات در گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و اضافه کرد: شاهد رشد محسوسی در زمینه صادرات در این منطقه هستیم که امیدواریم شاهد تداوم این روند صعودی باشیم.

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از افزایش هشت درصدی ارزش صادرات منطقه ویژه پارس طی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با سال قبل خبر داد و افزود: طی مدت یاد شده 3.6 میلیارد دلار کالای غیر نفتی از گمرک پارس جنوبی صادر شده است.

صادرات بیش از 4 میلیون تن کالای غیرنفتی

وی با اشاره به صادرات بیش از 4 میلیون و 632 هزار تن کالای غیرنفتی شامل محصولات تولیدی منطقه به خارج از کشور، ادامه داد: طی شش ماهه نخست امسال 4 میلیون و 809 هزار تن میعانات گازی به ارزش 4 میلیارد و 339 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم.

رحیمی در ادامه خاطرنشان ساخت: بیش از 9 میلیون و 442 هزار تن کالا طی شش ماه نخست امسال از این گمرک به خارج از کشور صادر شده است که دارای ارزش هفت میلیارد و 962 میلیون دلار است.

وی در ادامه سهم میعانات گازی از کل کالاهای صادراتی در بین سایر کالاهای صادرات اشاره کرد و اذعان داشت: سهم این محصولات از نظر وزن 51 درصد و از نظر ارزش 54 درصد بوده است.

