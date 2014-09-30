اصفهان مرکز تولید فیلم های کودک و نوجوان در ایران می شود/آغاز جشنواره فیلم کودک از 11 مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی شهیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیست و هشتمین جشنواره بین ‌المللی فیلم‌ های کودکان و نوجوانان اظهار داشت: آسیب شناسی جشنواره یکی از فعالیت هایی است که یکی دو روز بعد از جشنواره توسط دبیرخانه انجام و از نظرات مردمی در این ارتباط کمک گرفته می شود.



وی افزود: یکی از انتقادها در سال گذشته برگزاری هم‌ زمان برنامه‌های جنبی و اکران فیلم‌ ها و جشنواره به صورت هم‌زمان بود که کمتر مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار گرفت امسال بخشی از برنامه‌ های جنبی یک هفته زودتر و از 4 مهر با جشن بادبادک‌ ها آغاز و جشنواره نیز از 11 تا 14 مهر برگزار می شود.



دبیر اجرایی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تصریح کرد: برنامه‌های پیشواز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامل جشن بزرگ پروانه‌ها، حضور فیتیله ‌ها از پنجم تا هشتم مهرماه، اکران فیلم‌ های خاطره ‌انگیز در سالن‌ های سینمایی تالار هنر، مهتاب و کوثر است که با استقبال خوبی نیز مواجه شد و ایستگاه‌ فیلم‌ سازی نیز از 7 تا 9 مهر در اصفهان برپا است.



نواختن زنگ جشنواره کودک در مدارس



وی با بیان اینکه زنگ جشنواره از 5 تا 9 مهر در مدارس ابتدائی با محوریت مناطق محروم نواخته می‌شود، تصریح کرد: آئین افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان عصر روز جمعه در سالن کوثر برگزار می‌شود و صبح روز 12 مهر نیز آئین تجدید میثاق با شهدا در گلستان شهدا از ساعت 8 تا 12 با حضور 3 هزار دانش‌آموز و فیتیله‌ها برگزار می‌شود.



شهیدی ابراز داشت: هم ‌چنین برگزاری جشن‌ های محلی پروانه‌ ها در مناطق محروم، رنگ جشنواره از 12 تا 14 مهرماه، کاروان شادی با محوریت مناطق محروم، ایستگاه پرده صلح روبروی هتل عباسی، ایستگاه عکس یادگاری در آئین افتتاحیه و اختتامیه، ایستگاه فیلم‌سازی، پویانمائی و کارگاه عروسک‌سازی، تدوین و مراحل تولید فیلم در تالار فرشچیان همزمان با جشنواره برپا می ‌شود.



وی با اشاره به آئین افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بیان داشت: سال گذشته به دلیل فضای متفاوت مدیریتی در تهران و اینکه سالن دو هزار نفری برای جشنواره می خواستند سالن گل نرگس انتخاب شده بود که استانداردهای لازم را نداشت.



این مقام مسئول تاکید کرد: بر این مبنا امسال با توجه به آسیب‌شناسی و تغییراتی که در بنیاد سینمائی فارابی صورت گرفته سالن کوثر را برای آئین افتتاحیه و اختتامیه در نظر گرفته ‌ایم.



تجلیل از سه هنرمند پیشکسوت اصفهان در جشنواره کودک و نوجوان



وی با اشاره به تجلیل از سه پیشکسوت سینمای ایران با بیان اینکه در آئین افتتاحیه از پیشکسوتان اصفهانی سینمای ایران از جمله حریرچیان، میان‌دار و اکلیلی تجلیل می شود، اظهار داشت: هنرمندان اصفهانی در فضای بین‌المللی و ملی کمتر دیده شده‌اند به طور مثال در جشنواره فجر حلقه خاصی از بازیگران پیشکسوت را همواره تقدیر می کنند و ظلم بزرگی در حق بازیگران دیگر استان ها می شود.



شهیدی بیان داشت: سال گذشته تنها 10 درصد از برگزاری این مراسم بر عهده اصفهانی ها بود که امروز این میزان به 80 درصد رسیده و امیدواریم در سال آینده از صفر تا 100 درصد برگزاری جشنواره در اصفهان مدیریت شود.



وی اضافه کرد: قرار است که از 64 کشور جهان به جز اسرائیل مانند آمریکا، روسیه، انگلستان فرانسه، کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه در این جشنواره شرکت داشته باشند و جشنواره بیست و هشتم اصفهان امسال میزبان 80 میهمان خارجی فعال در حوزه سینمای کودک است.



دبیر اجرائی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه در بخش بین‌الملل از میان 797 اثر بین‌المللی ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 270 فیلم به بخش بین‌الملل راه‌ پیدا کردند، تصریح کرد: هم‌چنین در بخش سینمای کودک ایران نیز از 360 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، 86 اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند.



تولید 50 فیلم کوتاه توسط هنرمندان اصفهانی



وی با بیان اینکه امسال نیز اصفهان با تولید 50 فیلم کوتاه توسط هنرمندان اصفهانی در جشنواره حضور پررنگی را دارد، ابراز داشت: ما سه هدف را در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان دنبال می‌کنیم که در گام نخست می‌خواستیم که با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جشنواره را به اصفهان بیاوریم.



شهیدی تصریح کرد: در گام دوم قرار بود زیرساخت‌های تولید فیلم را در اصفهان فراهم کنیم که از سال گذشته اقدامات لازم انجام شد و استعدادهای اصفهان شناسائی شدند و با توجه به ارزیابی از مجموعه توانمندی‌های اصفهان با هماهنگی شهردار اصفهان ، 50 فیلم کوتاه توسط هنرمندان اصفهانی در بازه زمانی بسیار کوتاه تر از آنچه در نظر گرفته شده بود تولید شد که از این تعداد 13 فیلم کوتاه به بخش مسابقه و چند فیلم هم به بخش بین‌الملل راه‌ یافته است.



وی با اشاره به اینکه راه اندازی دبیرخانه دائمی تولید فیلم‌های کودکان و نوجوانان در برنامه بلند مدت از مهم ترین اهداف ماست، تاکید کرد: برای سال آینده 80 فیلم کوتاه و 3 فیلم بلند سینمائی را در اصفهان تولید می کنیم.



دبیر اجرائی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: امسال با هماهنگی لازم با مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما قرار است 50 فیلم مورد نظر از تلویزیون پخش شود که نشان می دهد استانداردهای لازم برای پخش را نیز دارا هستند.



وی اضافه کرد: یکی از اهداف ما این است که اصفهان مرکز تولید فیلم های کودک و نوجوان در ایران شود که بر این مبنا از سه نفر از اساتید دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان مذاکراتی انجام دادیم و از ابتدای آبان، گروه‌های تولید فیلم برای سال آینده تشکیل می‌دهیم که امیدواریم از لحاظ کمی و کیفی بی نظیر باشد.



دانش آموزان مخاطبان اصلی جشنواره کودک



شهیدی با اشاره به اکران فیلم‌های جشنواره تصریح کرد: سینما قدس، ساحل، سپاهان و دو سالن سینمائی فرشچیان و سوره فیلم‌های جشنواره را نمایش می‌دهند و 50 فیلم‌ نیز برای داوری ویژه به صورت اختصاصی در تالار هنر با حضور هنرمندان، اساتید حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش اکران می‌شود.



وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه دانش‌آموزان مخاطبان اصلی جشنواره هستند، تاکید کرد: تعداد زیادی از بلیط‌ های جشنواره با محوریت مناطق محروم در اختیار مدارس قرار گرفته است هم‌چنین برای انتقال دانش‌آموزان برای حضور در سینماها اتوبوس هایی در نظر گرفته شده است.